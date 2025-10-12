woody-allen-estaria-“desolado”-com-morte-de-diane-keaton,-diz-revista

Woody Allen ficou consternado ao saber da morte de Diane Keaton neste sábado (11/10). O cineasta e a atriz viveram um relacionamento amoroso e continuaram amigos depois do término.
Woody Allen e Diane Keaton se conheceram em 1968, namoraram durante três anos e seguiram amigos por mais de seis décadas após o término. “Ele está extremamente perturbado, surpreso e chateado” disse uma fonte à revista People.
Woody Allen e Diane Keaton
Diane Keaton morreu, aos 79 anos, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ainda não há detalhes sobre a morte da atriz e, segundo o porta-voz da artista, a família pediu privacidade.
Diane Keaton trabalhou com Woody Allen nos filmes Play It Again, Sam (1972), Sleeper (1973) e Love and Death (1975), Interiores (1978), Manhattan (1979) e Mistério no Coração de Manhattan (1993).
Keaton defendeu Allen continuamente em meio a alegações de que ele abusou sexualmente de sua filha Dylan Farrow, certa vez twittando: “Woody Allen é meu amigo e continuo acreditando nele”.