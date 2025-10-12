12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Woody Allen estaria “desolado” com morte de Diane Keaton, diz revista

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
woody-allen-estaria-“desolado”-com-morte-de-diane-keaton,-diz-revista

Woody Allen ficou consternado ao saber da morte de Diane Keaton neste sábado (11/10). O cineasta e a atriz viveram um relacionamento amoroso e continuaram amigos depois do término.

Leia também

Woody Allen e Diane Keaton se conheceram em 1968, namoraram durante três anos e seguiram amigos por mais de seis décadas após o término. “Ele está extremamente perturbado, surpreso e chateado” disse uma fonte à revista People.

Woody Allen e Diane Keaton

Diane Keaton morreu, aos 79 anos, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ainda não há detalhes sobre a morte da atriz e, segundo o porta-voz da artista, a família pediu privacidade.

Diane Keaton trabalhou com Woody Allen nos filmes Play It Again, Sam (1972), Sleeper (1973) e Love and Death (1975), Interiores (1978), Manhattan (1979) e Mistério no Coração de Manhattan (1993).

5 imagensAtriz Diane KeatonAtriz Diane KeatonDiane KeatonAtriz Diane KeatonFechar modal.1 de 5

Atriz Diane Keaton

Instagram/Reprodução2 de 5

Atriz Diane Keaton

Instagram/Reprodução3 de 5

Atriz Diane Keaton

Bellocqimages/Bauer-Griffin via Getty Images4 de 5

Diane Keaton

Reprodução5 de 5

Atriz Diane Keaton

Getty Images

Keaton defendeu Allen continuamente em meio a alegações de que ele abusou sexualmente de sua filha Dylan Farrow, certa vez twittando: “Woody Allen é meu amigo e continuo acreditando nele”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost