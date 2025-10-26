26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Xabi Alonso reage após fúria de Vini Jr.: “Vamos conversar”

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Durante a vitória do Real Madrid por 2 x 1 sobre o Barcelona neste domingo (26/10) o atacante Vini Jr. saiu enfurecido de campo. O jogador não gostou de ser substituído na partida e não cumprimentou o técnico Xabi Alonso. Além disso, ao deixar o gramado, se dirigiu direto para o vestiário.

Veja o momento em que Vini Jr. se irrita com a substituição:

 

Em coletiva de imprensa após o jogo, Alonso falou sobre a situação envolvendo Vini Jr. Segundo o treinador, ele terá uma conversa com o atacante para entender as motivações para a irritação.

“Vamos focar nas coisas boas. Ele jogou muito bem e contribuiu para a vitória de hoje. Falando da sua reação, vamos conversar, é claro. Vamos ter uma conversa particular. Agora eu quero focar nas coisas boas”, disse o técnico.

Leia também

Vini Jr. deixou o campo aos 26 minutos do segundo tempo para a entrada de Rodrygo. Após ir ao vestiário, retornou ao banco de reservas, como é habitual.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost