Xabi Alonso reage após fúria de Vini Jr.: “Vamos conversar”

Durante a vitória do Real Madrid por 2 x 1 sobre o Barcelona neste domingo (26/10) o atacante Vini Jr. saiu enfurecido de campo. O jogador não gostou de ser substituído na partida e não cumprimentou o técnico Xabi Alonso. Além disso, ao deixar o gramado, se dirigiu direto para o vestiário.

Veja o momento em que Vini Jr. se irrita com a substituição:

Em coletiva de imprensa após o jogo, Alonso falou sobre a situação envolvendo Vini Jr. Segundo o treinador, ele terá uma conversa com o atacante para entender as motivações para a irritação.

“Vamos focar nas coisas boas. Ele jogou muito bem e contribuiu para a vitória de hoje. Falando da sua reação, vamos conversar, é claro. Vamos ter uma conversa particular. Agora eu quero focar nas coisas boas”, disse o técnico.

Vini Jr. deixou o campo aos 26 minutos do segundo tempo para a entrada de Rodrygo. Após ir ao vestiário, retornou ao banco de reservas, como é habitual.