03/10/2025
Xabi Alonso revela a verdadeira situação de Endrick no Real Madrid

O técnico Xabi Alonso voltou a falar sobre a situação de Endrick no Real Madrid. Recuperado de lesão na coxa direita e já relacionado para partidas recentes, o atacante de 19 anos ainda não estreou na temporada pelo clube espanhol.

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (3/10), Xabi Alonso elogiou o brasileiro, pediu calma com a adaptação e afirmou que a hora do brasileiro vai chegar.

“Endrick vem treinando bem há semanas. É preciso analisar o contexto da partida. Ele tem um gol e uma finalização brutal. Há muita competição. A hora vai chegar”, declarou o treinador.

Endrick se lesionou no fim da última edição de La Liga, em maio, e ficou fora do Mundial de Clubes. Após quatro meses de recuperação, voltou a treinar sem limitações em 18 de setembro e, desde então, foi relacionado para quatro partidas, mas não saiu do banco de reservas.

O atacante brasileiro é o único jogador de linha do elenco principal que ainda não entrou em campo nesta temporada. No total, desde a chegada ao Real Madrid, acumula 37 jogos, sete gols e 847 minutos disputados em diferentes competições.

A concorrência por espaço no ataque é um dos principais desafios para o brasileiro. O Real Madrid tem nomes consolidados no setor ofensivo, e Alonso reforçou que a utilização de Endrick dependerá do contexto de cada partida.

O próximo compromisso do clube é contra o Villarreal, neste sábado (4/10), pelo Campeonato Espanhol. O Real Madrid ocupa a vice-liderança, com 18 pontos, um a menos que o Barcelona.

