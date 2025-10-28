28/10/2025
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Xamã se apresenta com show gratuito no Rio de Janeiro, em prévia de turnê

Xamã voltará às origens no dia 6 de novembro com um show gratuito em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. O bairro foi onde o cantor cresceu e conquistou sua primeira vitória nas batalhas de rimas, dando os primeiros passos rumo à carreira artística. O evento gratuito, realizado no Parque Oeste, a partir das 19h, será uma prévia da turnê “Fragmentado”, que ainda não teve datas anunciadas.

O show reunirá no palco artistas como Adriana Calcanhotto, Duquesa, Major RD, Nochica, BTrem, GTA e Agnes Nunes, com um encontro inédito que celebra o disco de Xamã e a fusão de estilos e gerações da música brasileira.

Lançado em maio de 2025, “Fragmentado” é o primeiro álbum de estúdio do cantor em cinco anos e reúne 25 faixas inéditas que percorrem hip hop, MPB, rock e poesia – um retrato íntimo e urbano de sua trajetória. O disco mantém forte presença do boom bap, sonoridade clássica do rap que marcou sua origem nas batalhas de rimas. Ao mesmo tempo, o projeto propõe uma escuta moderna e aberta a diferentes linguagens musicais.

O álbum impressiona também pela lista de colaborações: nomes consagrados como Milton Nascimento, Criolo, Black Alien e Adriana Calcanhotto dividem espaço com artistas da nova geração, como Liniker, BK’, Duquesa, Victor Xamã, Major RD, Flora Matos e Agnes Nunes. A atriz Sophie Charlotte, namorada de Xamã, também participa do disco, reforçando o diálogo entre a música e outras expressões artísticas.

Com um Grammy Latino conquistado em 2024 e papéis de destaque no audiovisual, o artista conquistou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Cinema de Gramado com o filme “Cinco Tipos de Medo”.

Neste mês, ele estreou na novela das 21h da Globo, “Três Graças”, e estará na série “Os Donos do Jogo”, da Netflix, a partir de 29 de outubro.

