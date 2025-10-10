Xand Avião, Alok e mais: ouça os lançamentos musicais da semana

Pronto para renovar as playlists? O fim de semana chegou com lançamentos musicais para todos os gostos — seja para curtir com os amigos, em família ou no modo solo. O Metrópoles reuniu os destaques da semana em uma seleção especial.

Confira os destaques:

Álbum Marco , de Marco Baptista.

, de Marco Baptista. Single Não É O Lugar, É A Pessoa, de Xand Avião e Henrique & Juliano.

de Xand Avião e Henrique & Juliano. Single To The Moon , de Alok.

, de Alok. Álbum Quando os Caminhos se Confundem , de NOG.

, de NOG. Single After Party , de Kevin O Chris.

, de Kevin O Chris. Single Bittersweet , de Madison Beer.

, de Madison Beer. Single Lucro – Descomprimindo , de Monobloco.

, de Monobloco. Álbum Memórias , de Israel & Rodolffo.

, de Israel & Rodolffo. Single Deal With The Devil , de Tyra Doh.

, de Tyra Doh. Álbum Da CDD pro Mundo , de Tati Quebra Barraco.

, de Tati Quebra Barraco. Álbum Loop Theory , de Cat Dealers.

, de Cat Dealers. EP Barzin , de Bruna Lipiani.

, de Bruna Lipiani. Single Animais Traidores 2 , de TZ da Coronel.

, de TZ da Coronel. EP Mormaço de Fogueira , de Juzé.

, de Juzé. Single Primeira Noite , de Pixote.

, de Pixote. Single Colheita , de Ajaxx.

, de Ajaxx. Single 50% Minha , de George Henrique & Rodrigo.

, de George Henrique & Rodrigo. Single Perdido na Madrugada, da 1Kilo.

