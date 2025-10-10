10/10/2025
Xand Avião, Alok e mais: ouça os lançamentos musicais da semana

Pronto para renovar as playlists? O fim de semana chegou com lançamentos musicais para todos os gostos — seja para curtir com os amigos, em família ou no modo solo. O Metrópoles reuniu os destaques da semana em uma seleção especial.

Confira os destaques:

  • Álbum Marco, de Marco Baptista.
  • Single Não É O Lugar, É A Pessoa, de Xand Avião e Henrique & Juliano.
  • Single To The Moon, de Alok.
  • Álbum Quando os Caminhos se Confundem, de NOG.
  • Single After Party, de Kevin O Chris.
  • Single Bittersweet, de Madison Beer.
  • Single Lucro – Descomprimindo, de Monobloco.
  • Álbum Memórias, de Israel & Rodolffo.
  • Single Deal With The Devil, de Tyra Doh.
  • Álbum Da CDD pro Mundo, de Tati Quebra Barraco.
  • Álbum Loop Theory, de Cat Dealers.
  • EP Barzin, de Bruna Lipiani.
  • Single Animais Traidores 2, de TZ da Coronel.
  • EP Mormaço de Fogueira, de Juzé.
  • Single Primeira Noite, de Pixote.
  • Single Colheita, de Ajaxx.
  • Single 50% Minha, de George Henrique & Rodrigo.
  • Single Perdido na Madrugada, da 1Kilo.

Marco

Xand Avião e Henrique & Juliano

Alok

NOG

Kevin O Chris

Madison Beer

Monobloco

Israel & Rodolffo

Tyra Doh

Tati Quebra Barraco

Cat Dealers

Bruna Lipiani

TZ da Coronel

Juzé

Pixote

Ajaxx

George Henrique & Rodrigo

1Kilo

