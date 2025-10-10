Xand Avião, Alok e mais: ouça os lançamentos musicais da semana

0
Pronto para renovar as playlists? O fim de semana chegou com lançamentos musicais para todos os gostos — seja para curtir com os amigos, em família ou no modo solo. O Metrópoles reuniu os destaques da semana em uma seleção especial.
Leia também
-
Sente o ritmo! Entenda por que a música ajuda na evolução do treino
-
Neto e avô transformam cartas de amor antigas em hit musical
-
A música pode ser o afrodisíaco que falta para animar sua vida sexual
-
Martinho da Vila e a ligação inseparável entre a paixão musical e a literatura
Confira os destaques:
- Álbum Marco, de Marco Baptista.
- Single Não É O Lugar, É A Pessoa, de Xand Avião e Henrique & Juliano.
- Single To The Moon, de Alok.
- Álbum Quando os Caminhos se Confundem, de NOG.
- Single After Party, de Kevin O Chris.
- Single Bittersweet, de Madison Beer.
- Single Lucro – Descomprimindo, de Monobloco.
- Álbum Memórias, de Israel & Rodolffo.
- Single Deal With The Devil, de Tyra Doh.
- Álbum Da CDD pro Mundo, de Tati Quebra Barraco.
- Álbum Loop Theory, de Cat Dealers.
- EP Barzin, de Bruna Lipiani.
- Single Animais Traidores 2, de TZ da Coronel.
- EP Mormaço de Fogueira, de Juzé.
- Single Primeira Noite, de Pixote.
- Single Colheita, de Ajaxx.
- Single 50% Minha, de George Henrique & Rodrigo.
- Single Perdido na Madrugada, da 1Kilo.