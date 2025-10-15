15/10/2025
Xuxa elogia trajetória de Sasha como estilista: “Se cobra demais, estudou bastante”

Xuxa marcou presença na estreia do musical “Mudança de Hábito”, estrelado por seu marido, o ator e cantor Junno Andrade, na noite da última terça-feira (14/10), no Rio de Janeiro. Elegante em um look da Mondepars, marca criada por sua filha Sasha Meneghel, a apresentadora aproveitou a ocasião para elogiar o talento e a dedicação da jovem como estilista.

“É a coisa mais linda. Ela se cobra muito e fala toda hora que cresceu muito rápido, que ainda tem muito a aprender. E eu acho isso muito legal. Ela estudou bastante, entende do assunto — não está apenas colocando o nome dela, como muita gente faz. Ela realmente entende de costura, do botãozinho, porque estudou para isso. E fica muito feliz quando alguém elogia o trabalho dela, quando dizem: ‘Que linda está a tua moda!’”, conta Xuxa.

Divulgação/Blad Meneghel
Sasha, filha da apresentadora Xuxa com o ator e empresário Luciano Szafir
Brazil News
Xuxa e Sasha Meneghel no desfile da Mondepars
Brazil News
Xuxa e Sasha Meneghel no desfile da Mondepars
Xuxa e Sasha
Xuxa e Sasha
A mãe Xuxa, com a filha, Sasha Meneghel
A mãe Xuxa, com a filha, Sasha Meneghel

A eterna Rainha dos Baixinhos também destaca o empenho da filha em se consolidar no mercado da moda. “Ela tem um caminho enorme pela frente. Estuda, viaja, pesquisa muito, e sabe que vai aprender ainda mais. Ela entende que Rio e São Paulo são uma coisa, mas atingir o Brasil inteiro é outra. Também já percebeu que o preço dos bons tecidos é um desafio”, completa.

No musical “Mudança de Hábito”, inspirado no clássico filme de 1993 estrelado por Whoopi Goldberg, Junno Andrade interpreta Curtis Jackson, um chefe do crime e namorado da protagonista Deloris Van Cartier, vivida por Amanda Vicente.

