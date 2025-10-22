xuxa-meneghel-surpreende-em-ensaio-de-topless-para-revista;-confira-as-fotos

Xuxa Meneghel, que está com 62 anos, encantou os fãs ao aparecer deslumbrante em um novo ensaio fotográfico, no qual posou de topless. As fotos, feitas no icônico Copacabana Palace, foram divulgadas nesta quarta-feira (22/10) e renderam inúmeros elogios nas redes sociais.

“Deusa”, escreveu Dani Calabresa. Já Junno Andrade, marido da rainha dos baixinhos, deixou uma sequência de emojis de parabéns nos comentários.

A apresentadora é a capa da edição de 10 anos da revista Wow, que traz imagens exclusivas feitas no mesmo hotel onde ela posou em 1989 para a Vogue.

Recentemente, Xuxa entrou para a lista das 100 mulheres mais sexy do mundo, ocupando a 60ª posição. Ela superou nomes como Juliana Paes (61ª), Viviane Araújo (62ª), Carla Perez (65ª), Giovanna Antonelli (67ª), Sophie Charlotte (70ª), Sheila Mello (77ª) e até a filha, Sasha Meneghel (81ª), segundo o ranking do Clube da Vip.