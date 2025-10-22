22/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Xuxa Meneghel surpreende em ensaio de topless para revista; confira as fotos

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
xuxa-meneghel-surpreende-em-ensaio-de-topless-para-revista;-confira-as-fotos

Xuxa Meneghel, que está com 62 anos, encantou os fãs ao aparecer deslumbrante em um novo ensaio fotográfico, no qual posou de topless. As fotos, feitas no icônico Copacabana Palace, foram divulgadas nesta quarta-feira (22/10) e renderam inúmeros elogios nas redes sociais.

“Deusa”, escreveu Dani Calabresa. Já Junno Andrade, marido da rainha dos baixinhos, deixou uma sequência de emojis de parabéns nos comentários.

Veja as fotos

Wow
Xuxa faz ensaio ousado para a revista WowWow
Wow
Xuxa faz ensaio ousado para a revista WowWow
Wow
Xuxa faz ensaio ousado para a revista WowWow
Wow
Xuxa faz ensaio ousado para a revista WowWow
Wow
Xuxa faz ensaio ousado para a revista WowWow
Wow
Xuxa faz ensaio ousado para a revista WowWow

Leia Também

A apresentadora é a capa da edição de 10 anos da revista Wow, que traz imagens exclusivas feitas no mesmo hotel onde ela posou em 1989 para a Vogue.

Recentemente, Xuxa entrou para a lista das 100 mulheres mais sexy do mundo, ocupando a 60ª posição. Ela superou nomes como Juliana Paes (61ª), Viviane Araújo (62ª), Carla Perez (65ª), Giovanna Antonelli (67ª), Sophie Charlotte (70ª), Sheila Mello (77ª) e até a filha, Sasha Meneghel (81ª), segundo o ranking do Clube da Vip.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost