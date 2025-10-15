Xuxa reúne ex-paquitas para estreia de espetáculo de Junno Andrade

O famoso musical Mudança de Hábito – A Divina Comédia Musical da Broadway, espetáculo alçado do teatro ao cinema em 1992, teve uma versão brasileira estreada na noite da última terça-feira (14/10), no Rio de Janeiro. A superprodução marcou a estreia do cantor e ator Junno Andrade no segmento.
Xuxa Meneghel, companheira do artista, foi prestigiá-lo. Pouco antes das 20h a apresentadora chegou ao Teatro Multiplan, onde também estavam ex-paquitas como Andréa Veiga e Tatiana Maranhão, entre outras.
