15/10/2025
Universo POP
Xuxa reúne ex-paquitas para estreia de espetáculo de Junno Andrade

Escrito por Metrópoles
xuxa-reune-ex-paquitas-para-estreia-de-espetaculo-de-junno-andrade

O famoso musical Mudança de Hábito – A Divina Comédia Musical da Broadway, espetáculo alçado do teatro ao cinema em 1992, teve uma versão brasileira estreada na noite da última terça-feira (14/10), no Rio de Janeiro. A superprodução marcou a estreia do cantor e ator Junno Andrade no segmento.

Xuxa Meneghel, companheira do artista, foi prestigiá-lo. Pouco antes das 20h a apresentadora chegou ao Teatro Multiplan, onde também estavam ex-paquitas como Andréa Veiga e Tatiana Maranhão, entre outras.

Leia a matéria completa no site da NewMag, parceiro do Metrópoles.

