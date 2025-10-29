Yamal compra mansão que era de Piqué e Shakira por R$ 67 milhões

O jovem astro do Barcelona, Lamine Yamal, desembolsou cerca de 9,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 67 milhões) para adquirir sua nova mansão em Esplugues de Llobregat, região nobre próxima à capital catalã.

O que mais chamou atenção, além do valor milionário e dos 2 mil metros quadrados de área construída, foi o histórico do imóvel: a casa pertencia anteriormente a Gerard Piqué e Shakira, que viveram nela até o divórcio em 2022, após o escândalo de traição que colocou fim ao relacionamento do casal.

Localização privilegiada e vizinhança estrelada

De acordo com o jornal espanhol El País, Yamal optou pela residência por estar localizada a poucos metros do centro de treinamento do Barcelona, o que garante praticidade à rotina do jogador.

O imóvel fica em uma das áreas mais exclusivas da Catalunha e tem como vizinhos os também jogadores do Barça Alejandro Balde e Ronald Araújo.

Reformas e modernização

A casa, construída em 2012, passará por uma ampla reforma. Segundo fontes próximas ao atleta, Yamal pretende modernizar os ambientes e incluir um espaço de treinamento com equipamentos de última geração, transformando o local em um verdadeiro centro de performance pessoal.

Aos 18 anos, Yamal é uma das maiores promessas do futebol mundial e, agora, dono de uma das mansões mais icônicas de Barcelona — símbolo de uma nova geração de estrelas que herdaram não apenas os gramados, mas também os luxos deixados por seus ídolos.

Fonte: El País, Mundo Deportivo, Marca, Sport

✍️ Redigido por ContilNet