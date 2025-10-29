29/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos

Yamal desembolsa valor milionário e compra mansão de Piqué e Shakira

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
yamal-desembolsa-valor-milionario-e-compra-mansao-de-pique-e-shakira

Astro do Barcelona, Lamine Yamal desembolsou cerca de 9,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 67 milhões) para adquirir sua casa nova. Além do valor exorbitante e os 2 mil metros quadrados de área construída, outro fato chamou a atenção. Anteriomente, a mansão pertencia a Piqué, ex-zagueiro do clube catalão, e à cantora Shakira.

3 imagensPiqué e Shakira se divorciaram em 2022Lamine Yamal comprou casa de R$ 67 milhõesFechar modal.1 de 3

Lamine comprou antiga casa de Shakira e Piqué

Reprodução/ X2 de 3

Piqué e Shakira se divorciaram em 2022

David Ramos/Getty Images3 de 3

Lamine Yamal comprou casa de R$ 67 milhões

Maria Gracia Jimenez/Soccrates/Getty Images

O casal morou na casa até junho de 2022, quando Shakira descobriu uma traição por parte do companheiro e os dois se divorciaram.

A mansão está localizada Esplugues de Llobregat, nos arredores de Barcelona. Segundo o jornal espanhol El País, o jovem astro optou pela casa por estar localizada a poucos metros do centro de treinamento do Barça. Além disso, será vizinho dos colegas de equipe Alejandro Balde e Ronald Araújo.

Ainda segundo informações do veículo europeu, Lamine pretende realizar uma reforma na casa, que foi contruída em 2012. A ideia seria, além de uma modernização geral, montar um espaço para treinamento com equipamentos de última geração.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost