Yamal desembolsa valor milionário e compra mansão de Piqué e Shakira

Astro do Barcelona, Lamine Yamal desembolsou cerca de 9,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 67 milhões) para adquirir sua casa nova. Além do valor exorbitante e os 2 mil metros quadrados de área construída, outro fato chamou a atenção. Anteriomente, a mansão pertencia a Piqué, ex-zagueiro do clube catalão, e à cantora Shakira.

Lamine comprou antiga casa de Shakira e Piqué

Piqué e Shakira se divorciaram em 2022

Lamine Yamal comprou casa de R$ 67 milhões

O casal morou na casa até junho de 2022, quando Shakira descobriu uma traição por parte do companheiro e os dois se divorciaram.

A mansão está localizada Esplugues de Llobregat, nos arredores de Barcelona. Segundo o jornal espanhol El País, o jovem astro optou pela casa por estar localizada a poucos metros do centro de treinamento do Barça. Além disso, será vizinho dos colegas de equipe Alejandro Balde e Ronald Araújo.

Ainda segundo informações do veículo europeu, Lamine pretende realizar uma reforma na casa, que foi contruída em 2012. A ideia seria, além de uma modernização geral, montar um espaço para treinamento com equipamentos de última geração.