24/10/2025
Yamal dispara contra Real Madrid antes do El Clásico: “Roubam e reclamam”

A tensão cresce antes do clássico entre Barcelona e Real Madrid, que será disputado neste domingo (24/10), às 12h15 (de Brasília), pela 10ª rodada da LaLiga. Um dos responsáveis por animar o clima pré-jogo foi Lamine Yamal, jovem atacante do Barcelona, que provocou os merengues ao afirmar que eles ladrões e reclamões.

A declaração ocorreu após uma partida da King’s League espanhola, na qual Yamal acompanhava o time do qual é proprietário, o La Capital. Questionado sobre semelhanças entre o adversário da sua equipe e o Real Madrid, ele respondeu sem hesitar: “Claro que sim. Roubam e reclamam.”

Yamal disputará seu oitavo El Clásico. O atacante já balançou as redes três vezes no histórico de confrontos e viu o Barcelona vencer os quatro últimos duelos contra os merengues, após iniciar com três derrotas consecutivas.

O clássico também esquenta a briga pela liderança do campeonato espanhol: o Real Madrid ocupa o primeiro lugar, com 24 pontos, enquanto o Barcelona está na segunda posição, com 22. Uma vitória do time de Xabi Alonso ampliaria a vantagem merengue, mas um triunfo do Barcelona basta para destronar os rivais da primeira colocação.

Eleito o melhor jogador sub-21 do mundo pelo segundo ano consecutivo na Bola de Ouro, Yamal começou a temporada em alta. Em sete partidas disputadas (cinco vitórias, um empate e uma derrota), ele participou de oito gols, onde marcou três e deu cinco assistências, mostrando a importância do próprio talento para o Barcelona neste início de LaLiga.

