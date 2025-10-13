Yasmin Santos e Maria Venture ainda “estão conversando” após anúncio do término, diz assessoria

Fim ou recomeço? Na madrugada desta sexta-feira (13/10), Maria Venture surpreendeu os seguidores ao anunciar o fim de seu noivado com Yasmin Santos. Pouco depois, a influenciadora apagou a publicação. Em contato com o portal LeoDias, a equipe da sertaneja esclareceu que as duas ainda “estão conversando”. Ao que tudo indica, nada foi decidido oficialmente por enquanto.

As especulações começaram após uma publicação da própria noiva de Yasmin. Em seu perfil no Instagram, a influenciadora anunciou um ponto final no relacionamento: “Em respeito a todos que acompanharam o meu relacionamento com a Yas, venho aqui com muita dor no coração comunicá-los que não estamos mais juntas. Agradecemos o carinho e apoio de todos durante esse tempo”, informou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Noiva de Yasmin Santos anuncia fim do relacionamento Reprodução Instagram Maria Venture Maria Venture desabafando aos prantos Reprodução Instagram Gossip do Dia Maria Venture e Yasmin Santos Reprodução Intagram Maria Venture e Yasmin Santos / montagem Yasmin Santos Foto: Divulgação A cantora sertaneja Yasmin Santos Reprodução/Instagram/@yasminsantosoficial A cantora sertaneja Yasmin Santos Reprodução/Instagram/@yasminsantosoficial Voltar

Pouco tempo depois de apagar o comunicado, Maria abriu uma live em seu perfil no TikTok. Visivelmente abalada, ela mencionou ter enfrentado uma “grande decepção” e expressou arrependimento por ter exposto a situação, afirmando que só queria desabafar. Após as publicações, o portal LeoDias entrou em contato com as equipes das artistas.

Enquanto a assessoria de Maria Venture permaneceu em silêncio, a equipe de Yasmin Santos confirmou que as duas ainda “estão conversando”. Assim, não há, até o momento, uma confirmação oficial de término, e a cerimônia, que já estava agendada para fevereiro de 2026, pode seguir de pé. O espaço permanece aberto para futuras manifestações.