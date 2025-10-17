17/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Yasmin Santos, Raça Negra e Gabi & Rapha fazem show gratuito em SP em novembro

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
yasmin-santos,-raca-negra-e-gabi-&-rapha-fazem-show-gratuito-em-sp-em-novembro

O bairro Parque das Árvores, na zona sul de São Paulo, será palco de um show gratuito de Yasmin Santos, Raça Negra e Gabi & Rapha. O evento, ao ar livre, acontecerá no dia 1º de novembro (sábado), véspera do feriado de Finados. “Samba, Sertão e Festa” será realizado na avenida do Arvoreiro, próximo à praça Deputado Ivete Vargas, na capital, a partir de 12h, e também contará com outras atrações.

No festival, Luiz Carlos e sua banda se apresentarão com a nova turnê do Raça Negra, “Me Leva Junto Com Você”, que estreou em setembro. O grupo promete embalar o público com repertório recheado de sucessos que atravessam gerações, entre eles “Cheia de Manias”, “Vida Cigana”, “Deus Me Livre” e “Ciúme de Você”.

Veja as fotos

Crédito: Reprodução Instagram @yasminsantosoficial
Yasmin Santos se apresentará no “Samba, Sertão e Festa”, em SP, em 1º de novembroCrédito: Reprodução Instagram @yasminsantosoficial
Crédito: Reprodução Instagram @racanegra
Raça Negra se apresentará no “Samba, Sertão e Festa”, em SP, em 1º de novembroCrédito: Reprodução Instagram @racanegra
Crédito: Reprodução Instagram @gabieraphaoficial
Gabi & Rapha se apresentarão no “Samba, Sertão e Festa”, em SP, em 1º de novembroCrédito: Reprodução Instagram @gabieraphaoficial

Leia Também

Também subirão no palco a dupla Gabi & Rapha, com músicas sertanejas que conquistaram o Brasil. Entre as canções confirmadas no setlist estão “Linda e Mentirosa”, “É Por Você Que Canto”, “Gostoso Sentimento / O Cheiro da Maçã” e “Tenho Medo”, além de interpretações de clássicos.

Yasmin Santos completará a festa com hits sertanejos. Considerada uma das vozes mais potentes do gênero na atualidade, a cantora promete emocionar com as famosas “Saudade Nível Hard”, “Nem a Pau” e “Para, Pensa e Volta”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost