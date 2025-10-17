Yasmin Santos, Raça Negra e Gabi & Rapha fazem show gratuito em SP em novembro

O bairro Parque das Árvores, na zona sul de São Paulo, será palco de um show gratuito de Yasmin Santos, Raça Negra e Gabi & Rapha. O evento, ao ar livre, acontecerá no dia 1º de novembro (sábado), véspera do feriado de Finados. “Samba, Sertão e Festa” será realizado na avenida do Arvoreiro, próximo à praça Deputado Ivete Vargas, na capital, a partir de 12h, e também contará com outras atrações.
No festival, Luiz Carlos e sua banda se apresentarão com a nova turnê do Raça Negra, “Me Leva Junto Com Você”, que estreou em setembro. O grupo promete embalar o público com repertório recheado de sucessos que atravessam gerações, entre eles “Cheia de Manias”, “Vida Cigana”, “Deus Me Livre” e “Ciúme de Você”.
Também subirão no palco a dupla Gabi & Rapha, com músicas sertanejas que conquistaram o Brasil. Entre as canções confirmadas no setlist estão “Linda e Mentirosa”, “É Por Você Que Canto”, “Gostoso Sentimento / O Cheiro da Maçã” e “Tenho Medo”, além de interpretações de clássicos.
Yasmin Santos completará a festa com hits sertanejos. Considerada uma das vozes mais potentes do gênero na atualidade, a cantora promete emocionar com as famosas “Saudade Nível Hard”, “Nem a Pau” e “Para, Pensa e Volta”.