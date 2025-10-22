Yasmin Santos usa música para desabafar sobre crise no relacionamento com noiva

Após a noiva de Yasmin Santos, Maria Venture, parar de segui-la em uma rede social, nesta quarta-feira (22/10), a cantora surgiu desabafando ao cantar “Amor Perfeito”. Essa foi a primeira vez que ela se manifestou desde que a influenciadora anunciou que as duas teriam terminado o relacionamento, no início da semana passada, e depois apagado a publicação.

A artista cantou no TikTok: “Eu não vou saber me acostumar sem suas mãos pra me acalmar, sem seu olhar pra entender, sem seu carinho, amor, sem você. Vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração, já não importa quem errou, o que passou, passou, então veem.”

Na legenda, escreveu: “desabafos musicais”. Na última terça-feira (21/10), os fãs do casal notaram que a criadora de conteúdo parou de seguir a sertaneja, logo após desabafar no X, antigo Twitter, e dizer que “caiu em uma armadilha”. Elas iriam se casar no próximo ano, 2026.

Apesar do unfollow, até o fechamento desta matéria, a famosa continua seguindo sua ex. Na última segunda-feira (20/10), Maria desabafou no X e levantou suspeitas de uma nova crise na relação: “Calada vencerei. Que tristeza. Que frieza. Como sou ingênua e manipulável… a armadilha foi feita e eu caí. Parabéns a todos os envolvidos que transformaram a dor de alguém um grande marketing.”

No dia 13 deste mês de outubro, a influenciadora surpreendeu ao anunciar o fim do noivado com a sertaneja. “Em respeito a todos que acompanharam o meu relacionamento com a Yas, venho aqui com muita dor no coração comunicá-los que não estamos mais juntas. Agradecemos o carinho e apoio de todos durante esse tempo”, escreveu ela e, em seguida, apagou o post feito no Instagram.

Após este episódio, a influenciadora voltou e admitiu uma crise no relacionamento com a sertaneja. Ela ainda lamentou a exposição na relação. “Estava medicada e fora de mim, a melhor solução na minha cabeça foi colocar para fora de alguma forma o meu sentir momentâneo”, afirmou em uma publicação.

Em resposta ao portal LeoDias, a equipe de Yasmin explicou que elas estavam conversando. A cantora e Maria Venture se conheceram em dezembro de 2023 e assumiram publicamente o namoro em abril de 2024. Em fevereiro de 2025, ficaram noivas.