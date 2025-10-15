YouTube apresenta instabilidade na noite desta quarta-feira

O YouTube apresentou falhas na noite desta quarta-feira (15/10). Usuários relataram que o site não carrega vídeos e apresenta erros de carregamento do histórico.

Usuários da rede social usaram o X, antigo Twitter, para reportar o problema e buscar soluções. O assunto, inclusive, parou nos mais comentados da rede do passarinho.

“Eu correndo para o Twitter para verificar se o YouTube está fora do ar ou e meu Wi-Fi”, disse um. “Abrindo o Twitter pra ver se o YouTube caiu pra mais pessoas”, comentou outro.