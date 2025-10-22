Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de crianças

O youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter, de 45 anos, foi preso nesta quarta-feira (22/10) por suspeita de exploração sexual infantil. Foi cumprido mandado pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico infantil. Ele foi capturado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro com apoio da polícia paulista em Santo Andre, no ABC.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Rio de Janeiro (SSP-RJ), João Paulo é investigado por crimes contra uma menina e um menino, com quem teve contato por meio de redes sociais e eventos.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

O youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter. foi preso pela polícia do RJ

Reprodução/Instagram 2 de 5

O youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter. foi preso pela polícia do RJ

Reprodução/Instagram 3 de 5

O youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter. foi preso pela polícia do RJ

Reprodução/Instagram 4 de 5

O youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter. foi preso pela polícia do RJ

Reprodução/Instagram 5 de 5

O youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter. foi preso pela polícia do RJ

Reprodução/Instagram

Leia também

Capitão Hunter tem cerca de 1 milhão de seguidores em seus perfis, nos quais fala sobre a franquia de jogos e animações do universo Pokemon, além de uma loja.

De acordo com a SSP, uma das vítimas é uma menina de 13 anos, que o conheceu em um evento realizado em um shopping center Depois disso, eles passaram a ter contato por meio de redes sociais. O youtuber prometeu aos pais dela que acompanharia e apoiaria sua trajetória no jogo.

A vítima relatou que o homem passou a pedir conteúdos de cunho sexual, como fotos íntimas, oferecendo produtos da franquia. O homem também enviou diversas fotos inapropriadas dele para a menina, segundo a polícia. “Em conversas gravadas por ela, foi possível confirmar a conduta do influenciador”, afirmou a pasta. O mesmo homem teria abordado da mesma maneira um menino de 11 anos.

Os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão e realizaram quebra de sigilo de dados. Todos os aparelhos eletrônicos apreendidos serão periciados.