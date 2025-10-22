Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

O youtuber João Paulo Manoel, conhecido nas redes como Capitão Hunter, foi preso nesta quarta-feira (22/10) por suspeita de exploração sexual infantil. A captura foi feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, com apoio da polícia paulista, no município de Santo André (SP).

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública do Rio de Janeiro (SSP-RJ), o influenciador, de 45 anos, é investigado por crimes de estupro de vulnerável envolvendo duas crianças — uma menina e um menino — com quem teria mantido contato por meio de redes sociais e eventos presenciais.

🚔 Detalhes da investigação

A operação foi resultado de uma investigação conduzida pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), no Rio de Janeiro. Segundo as autoridades, o youtuber utilizava sua popularidade e eventos ligados ao universo geek para aproximar-se de menores de idade.

João Paulo é conhecido por produzir conteúdos sobre a franquia Pokémon, incluindo jogos e animações, e também por administrar uma loja temática voltada ao público fã da série. Seus canais somam cerca de 1 milhão de seguidores.

A polícia informou que o influenciador será transferido ao Rio de Janeiro, onde deve prestar depoimento e permanecer à disposição da Justiça enquanto o caso é investigado.

Fonte: SSP-RJ e G1 / Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet