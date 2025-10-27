27/10/2025
Universo POP
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair

Youtuber é condenado a pagar R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
youtuber-e-condenado-a-pagar-r$-50-mil-a-vitimas-de-pegadinhas

O youtuber Rafael Francisco Cavalcanti da Silva, conhecido como Rafael Chocolate, foi condenado pela Justiça de Pernambuco a pagar quase R$ 50 mil em indenizações por danos morais a duas vítimas de vídeos de “pegadinhas” gravados no centro de Recife (PE).

Rafael, que possui 5,38 milhões de inscritos no YouTube, é conhecido por produzir esse tipo de conteúdo há pelo menos oito anos. Os dois processos envolvem gravações nas quais o influenciador surpreende pedestres com situações constrangedoras. Ambas vítimas pediram entre R$ 300 mil a R$ 350 mil.

No primeiro caso, Rafael aparece cobrindo pessoas com um balde durante uma gravação na Avenida Conde da Boa Vista, em 2019.

Um dos alvos, então com 25 anos, alegou ter desenvolvido ansiedade, síndrome do pânico e esquizofrenia após a repercussão do vídeo, mesmo com o rosto borrado. Ele disse ter sido reconhecido por colegas e passou a sofrer constrangimentos.

Imagem colorida, Rafael Chocolate cobrindo pessoa com balde - MetrópolesRafael Chocolate (de boné vermelho) foi condenado a indenizar a vítima em R$ 30 mil

Em setembro deste ano, a 7ª Vara Cível da Capital condenou Rafael Chocolate a pagar R$ 30 mil ao homem por danos morais. A decisão já transitou em julgado, não cabendo mais recurso. A Justiça também havia determinado a remoção do vídeo, sob pena de multa diária.

A advogada do influenciador, Larissa Moura, afirmou ao Metrópoles que o trecho com a imagem da vítima foi retirado do ar em 2021, quando Rafael tomou conhecimento da ação. A reportagem não conseguiu contato com a defesa da vítima, e o espaço segue aberto para manifestação.

Leia também

Segundo processo

O segundo processo foi movido pelo comerciante senegalês Modou Lo, que denunciou o influenciador em 2022. Ele aparece em uma pegadinha gravada enquanto trabalhava no Centro de Recife.

Segundo a denúncia, o vídeo, que soma quase 8 milhões de visualizações, causou humilhação e prejuízos ao comerciante, que chegou a fechar o ponto de trabalho por vergonha.

A defesa de Rafael alegou que o trecho do vídeo foi retirado do ar e que o influenciador sempre solicita autorização prévia dos participantes, embora alguns tenham se arrependido depois.

A Justiça, no entanto, entendeu que o “borrão” aplicado no rosto das vítimas não impediu a identificação delas e determinou o pagamento de R$ 20 mil de indenização. O caso, porém, ainda está em tramitação, já que a defesa recorreu da decisão.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost