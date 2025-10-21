21/10/2025
Youtuber sofre queimadura grave durante performance com chicote em chamas

A apresentação da dupla Marty Arty e Michael Brookhouse, conhecidos por seus vídeos de humor e acrobacias insanas no YouTube, acabou de forma trágica no último sábado (18/10), durante o evento Nitro Circus, na Austrália. O show, que costumava arrancar risadas, causou pânico após um chicote em chamas se enrolou no pescoço de Michael.

Com mais de um milhão de seguidores, Marty e Michael se autodenominam “comediantes que fazem experimentos científicos com o próprio corpo”. A dupla é frequentemente comparada ao grupo Jackass, sucesso dos anos 2000 que levou humor extremo para a TV e o cinema.

Durante o número, Marty interpretava um segurança de boate, enquanto Michael, só de cueca, fazia o papel de um stripper rebelde. A performance, que já havia sido apresentada outras vezes, saiu do controle quando o chicote pegou fogo e se enrolou no pescoço de Michael. O público entrou em desespero — e o vídeo, divulgado pelo canal 7News, mostra pessoas gritando: “Tirem isso dele!”.

Michael foi levado às pressas ao hospital com queimaduras no pescoço e passou o fim de semana internado, mas já recebeu alta. Em entrevista ao 7News, os youtubers contaram o que aconteceu. “Foi uma façanha que já tínhamos feito antes. Ensaiamos, mas durante o show eu estraguei tudo completamente”, admitiu Marty.

“Ele se enrolou no meu pescoço a ponto de eu não conseguir tirar imediatamente. Felizmente, não precisei de cirurgia”, explicou Michael, que revelou só ter sentido dor real dez minutos depois, quando a adrenalina passou.

