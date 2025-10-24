24/10/2025
Yuri Alberto admite erro em cavadinha contra o Fla e revela pressão no Timão

Yuri Alberto abriu o jogo sobre um dos momentos mais conturbados da temporada. O atacante do Corinthians falou sobre a forte pressão que enfrentou depois do pênalti de cavadinha desperdiçado na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, em setembro, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

O camisa 9, revelou que as críticas mais duras vieram de dentro do próprio elenco.

Portal LeoDias/Giovanne Menezes
Memphis Depay e Yuri Alberto no treino desta terça, no CT Dr. Joaquim Grava
Reprodução/Sportv
Yuri Alberto perde o pênalti diante do Flamengo
Reprodução/Yuri Alberto
Yuri AlbertoReprodução/Yuri Alberto
Reprodução/Instagram: @yurialberto
Yuri AlbertoReprodução/Instagram: @yurialberto

“Teve cobrança do grupo, dos torcedores também. Foi uma decisão que eu acabei tomando no jogo, não foi correta, mas aprendi da pior maneira”, declarou Yuri Alberto em entrevista ao Ge.globo.

“Agora é continuar trabalhando, me entregando, me esforçando. Não vai ser essa cavadinha que vai definir quem é o Yuri Alberto”, afirmou.

O atacante ainda explicou o que deu errado na execução da cobrança.

“A decisão (de dar a cavadinha) foi na hora. Quando olhei e vi que ele [Rossi] não foi tanto para o canto, meu pé deu até uma bambeada, a cavada saiu errada…”, contou.

Questionado se repetiria a jogada em outra partida, Yuri foi direto.

“Ah, não (vou repetir)… Acho que não. Foi um exemplo muito, não digo positivo… Eu aprendi da pior forma”.

O pênalti perdido aconteceu quando o jogo ainda estava 0 a 0, com o Corinthians dominando as ações. Após o erro, o Flamengo abriu o placar e venceu por 2 a 1 em Itaquera.

Próximos jogos do Corinthians

Vitória (Fora) – 25/10 – 16h (horário de Brasília) – Campeonato Brasileiro
Grêmio (Casa) – 02/11 – 16h – (horário de Brasília) – Campeonato Brasileiro
Red Bull Bragantino (Fora) – 05/11 – 19h (horário de Brasília) – Campeonato Brasileiro.

