Zagueiro que agrediu jogador é anunciado como reforço do ABC; confira

O zagueiro Edson, que foi demitido pelo Botafogo-SP após agredir o atleta Zeca, do Coritiba, durante uma partida do Brasileirão Série B, foi anunciado nesta terça-feira (14/10) como o novo reforço do ABC-RN. Ele retorna ao clube após 12 anos e tem contrato fechado com o Alvinegro da Frasqueira até 2027.
Edson conhece bem a casa: começou a atuar no futebol nas categorias de base do clube e chegou ao time principal em 2009. Já em 2010, conquistou o primeiro título: o Campeonato Potiguar. Na sequência, levou o Brasileirão Série C.
Feliz e motivado em voltar pra casa!
Se liga no recado que Edson deixou para Frasqueira! #ABCFC pic.twitter.com/tzKDmdRiYW
— ABC Futebol Clube (@ABCFC) October 14, 2025
Em 2026, o ABC vai disputar a Copa do Brasil, o Campeonato Potiguar, a Copa do Nordeste e o Brasileirão Série D.