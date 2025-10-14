14/10/2025
Universo POP
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa

Zagueiro que agrediu jogador é anunciado como reforço do ABC; confira

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
zagueiro-que-agrediu-jogador-e-anunciado-como-reforco-do-abc;-confira

O zagueiro Edson, que foi demitido pelo Botafogo-SP após agredir o atleta Zeca, do Coritiba, durante uma partida do Brasileirão Série B, foi anunciado nesta terça-feira (14/10) como o novo reforço do ABC-RN. Ele retorna ao clube após 12 anos e tem contrato fechado com o Alvinegro da Frasqueira até 2027.

Leia também

Edson conhece bem a casa: começou a atuar no futebol nas categorias de base do clube e chegou ao time principal em 2009. Já em 2010, conquistou o primeiro título: o Campeonato Potiguar. Na sequência, levou o Brasileirão Série C.

Feliz e motivado em voltar pra casa! 👏🏼

Se liga no recado que Edson deixou para Frasqueira! 🏴🏳#ABCFC pic.twitter.com/tzKDmdRiYW

— ABC Futebol Clube (@ABCFC) October 14, 2025

Em 2026, o ABC vai disputar a Copa do Brasil, o Campeonato Potiguar, a Copa do Nordeste e o Brasileirão Série D.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost