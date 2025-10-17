17/10/2025
Universo POP
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”

Zanin vota contra lei que prorrogou desoneração da folha até 2027

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
zanin-vota-contra-lei-que-prorrogou-desoneracao-da-folha-ate-2027

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin votou para declarar inconstitucionais trechos da lei que prorrogou até 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, aprovada em 2023.

Zanin afirmou que o Congresso Nacional descumpriu regras constitucionais ao aprovar a medida, sem apresentar a estimativa do impacto financeiro e sem observar o princípio da sustentabilidade orçamentária, concordando com o argumento apresentado pelo governo federal.

Apesar de reconhecer a inconstitucionalidade dos dispositivos, o ministro optou por não anular os efeitos produzidos pela lei. Ele manteve válidos os atos praticados enquanto a norma esteve em vigor, a fim de evitar insegurança jurídica e preservar relações constituídas de boa-fé.

Leia também

O voto, apresentado em julgamento que tramita no plenário virtual do STF, ressalta ainda que a decisão não alcança leis posteriores, como o acordo entre o governo e o Congresso em 2024, que resultou em nova legislação sobre o tema, e não é objeto da ação.

“A necessidade de equilíbrio fiscal relaciona-se diretamente com a capacidade de implementar e manter importantes políticas públicas, inclusive aquelas relacionadas à redução das desigualdades sociais. Sendo assim, para que se possa assegurar a concretude dos direitos sociais previstos na Constituição, é fundamental que se preserve o equilíbrio das contas públicas”, escreveu Zanin.

Até o momento, apenas Zanin, que é o relator, votou. O caso tramita no plenário — ou seja, todos os ministros deverão votar.

Desoneração

Em abril do ano passado, Zanin suspendeu a lei e salientou que a norma não esclareceu o que dispõe a Constituição quanto ao impacto orçamentário e financeiro.

A decisão, à época concedida em caráter liminar, questiona a validade dos dispositivos da Lei nº 14.784/2023.

No fim de 2023, o presidente Lula editou a Medida Provisória (MP) nº 1.202/2023. O texto trata da retomada gradual da carga tributária sobre 17 atividades econômicas e da limitação das compensações tributárias decorrentes de decisões judiciais, além da volta da tributação sobre o setor de eventos.

Na sequência, o Congresso aprovou a Lei nº 14.784/2023, que, além de prorrogar a desoneração desses setores, reduziu para 8% a alíquota da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento dos municípios.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost