23/10/2025
Universo POP
Zaynara celebra parceria com Tierry em novo álbum: “Foi um sonho realizado”

Escrito por Portal Leo Dias
zaynara-celebra-parceria-com-tierry-em-novo-album:-"foi-um-sonho-realizado"

Zaynara acaba de lançar seu segundo álbum de estúdio, “Amor Perene”, e um dos momentos mais especiais do projeto é a parceria com Tierry, artista que ela sempre admirou. Ao repórter Eduardo Reis, do portal LeoDias, a cantora contou que a colaboração surgiu de forma inesperada, e muito simbólica para ela.

“Eu conheci o Tierry numa festa junina em São Paulo. A gente acabou cantando juntos e foi muito especial. Eu até brinquei com ele que ‘Hackearam-me’ foi a música que eu mais cantei na vida. Todo lugar que eu ia, cantava essa música”, contou Zaynara.

Veja as fotos

Portal LeoDias
ZaynaraPortal LeoDias
Reprodução
Zaynara em “Amor Perene”Reprodução
Reprodução
Zaynara e TierryReprodução
Divulgação: Billboard Brasil
Zaynara, atração do Amazônia LiveDivulgação: Billboard Brasil
Reprodução Instagram
Gaby Amarantos e Zaynara lançaram o clipe “Mulher da Amazônia”Reprodução Instagram

Encantada com o encontro, ela não hesitou em convidar o cantor para participar de “Amor Perene”, e ele aceitou de imediato. “Eu já admirava o trabalho dele há muito tempo, então tê-lo nesse álbum foi um sonho. Ficou lindo demais”, afirmou.

O projeto marca uma nova fase na carreira de Zaynara, que se mostra mais envolvida no processo criativo, tanto nas composições quanto na parte visual. “Agora eu tô podendo me mostrar mais como compositora. A gente pensou nos visualizers, fez sete em uma diária, uma loucura”, disse, aos risos.

Além de Tierry, o álbum traz outras colaborações que unem diferentes estilos e regiões do país. “Tem a Raphaela Santos, e foi muito bonito juntar o brega de Pernambuco com o brega do Pará. Esse álbum tá realmente muito especial pra mim”, completou.

