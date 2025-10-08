Zé Felipe abre o jogo e revela se houve traição no casamento com Virginia

08/10/2025
O cantor Zé Felipe falou abertamente sobre os rumores envolvendo o fim de seu casamento com a influenciadora Virginia Fonseca. Durante participação no podcast Podpah nessa terça-feira (7/10), o sertanejo negou que a separação tenha envolvido infidelidade.

“Eu nunca traí ela, ela nunca me traiu, eu respeito ela, ela me respeita. O povo tenta achar coisas para falar, quer ver guerra onde não existe. Mas não tem briga”, afirmou Zé.

Os dois anunciaram a separação em maio deste ano, em uma publicação conjunta nas redes sociais. “Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, escreveram na época.

Maria Alice, Zé Felipe, José Leonardo, Virginia Fonseca e Maria Flor.

Ana Castela liga para Zé Felipe ao vivo durante entrevista

Zé Felipe e Virginia Fonseca.

Após o divórcio, Zé Felipe vem sendo apontado como affair da cantora Ana Castela. Na última semana, ela chegou a posar ao lado de Leonardo, pai do sertanejo, na mansão da família em Goiânia, e ganhou uma declaração pública do cantor.

Já Virginia viveu um breve relacionamento com Vini Jr., mas anunciou o fim do affair nessa terça-feira (7/10), após prints de conversas do atleta com outra mulher começarem a circular nas redes sociais.

