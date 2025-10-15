15/10/2025
Zé Felipe adota estética “boiadeira” em nova era da carreira

Após sua tão comentada separação com a influenciadora Virginia, o cantor Zé Felipe optou por um novo rumo em sua vida pessoal e em sua carreira. A nova fase inclui também uma mudança no visual, que agora traz elementos estéticos do estilo country moderno, como calças jeans, cintos chamativos e até mesmo camisa de camurça com franjas. Na web, internautas apontam que a transformação acompanha o relacionamento com Ana Castela, um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira da atualidade.

foto com cor. zé felipe - metrópolesEm postagens recentes, o artista adotou um visual country moderno

Mudança de estilo

Ao longo dos cinco anos de relacionamento com a influenciadora e empresária Virginia, o estilo de Zé Felipe foi marcado por roupas largas combinadas a acessórios, como bonés e colares de miçanga. Outro detalhe que se destacava no visual do cantor eram os cabelos descoloridos e, às vezes, tingidos de rosa ou verde.

foto com cor. zé felipe - metrópolesTudo indica, contudo, que independente do estilo, o tradicional boné não vai sair tão cedo do visual de Zé Felipe

 

foto com cor. zé felipe - metrópolesO cantor tem chamado atenção nas redes sociais pela mudança no visual

 

foto com cor. zé felipe - metrópolesO cantor acessorizava seus looks com colares de miçanga

Em sua nova era, o artista optou por agregar elementos clássicos do estilo country, como botas, cintos de fivela e camisas com franja. Alguns toques modernos também se fazem presentes no visual recente, como calças jeans e solas de calçado tratoradas. Tudo indica, contudo, que independente do estilo, o tradicional boné não vai sair tão cedo do visual de Zé Felipe.

foto com cor. zé felipe - metrópolesEm outubro, Zé Felipe lançou uma nova música ao lado da Boiadeira

 

foto com cor. zé felipe - metrópolesAlguns toques modernos também se fazem presentes no visual recente, como calças jeans e solas de calçado tratoradas

 

foto com cor. zé felipe - metrópolesA transformação no visual acompanha o recente relacionamento com Ana Castela

Parceria com Ana Castela

No início do mês de outubro, Zé Felipe lançou uma parceria musical ao lado da Boiadeira, cujo videoclipe segue a estética que o cantor passou a adotar no guarda-roupa. O projeto segue a linha do álbum Country Sessions, lançado em agosto, e que traz novas interpretações de clássicos do sertanejo.

A cantora Ana Castela é uma das grandes responsáveis por consolidar o estilo “agropop” não só no âmbito musical, como também como uma estética visual. Os looks da artista são marcados pelo uso de chápeus de cowboy e outros elementos country como coletes, jaquetas de camurça, maxicintos e peças com estampas de animal print.

ana castela nfl hino nacional look estilo - metrópolesO look de Ana Castela para cantar o hino nacional durante o jogo da NFL em São Paulo foi amplamente elogiado

 

foto com cor. ana castela - metrópolesA artista traz um toque de glamour para os visuais sertanejos

 

foto com cor. ana castela - metrópolesO chapéu de cowboy se tornou uma marca “registrada” da cantora

