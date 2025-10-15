Zé Felipe adota estética “boiadeira” em nova era da carreira

Após sua tão comentada separação com a influenciadora Virginia, o cantor Zé Felipe optou por um novo rumo em sua vida pessoal e em sua carreira. A nova fase inclui também uma mudança no visual, que agora traz elementos estéticos do estilo country moderno, como calças jeans, cintos chamativos e até mesmo camisa de camurça com franjas. Na web, internautas apontam que a transformação acompanha o relacionamento com Ana Castela, um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira da atualidade.

Mudança de estilo

Ao longo dos cinco anos de relacionamento com a influenciadora e empresária Virginia, o estilo de Zé Felipe foi marcado por roupas largas combinadas a acessórios, como bonés e colares de miçanga. Outro detalhe que se destacava no visual do cantor eram os cabelos descoloridos e, às vezes, tingidos de rosa ou verde.

Em sua nova era, o artista optou por agregar elementos clássicos do estilo country, como botas, cintos de fivela e camisas com franja. Alguns toques modernos também se fazem presentes no visual recente, como calças jeans e solas de calçado tratoradas. Tudo indica, contudo, que independente do estilo, o tradicional boné não vai sair tão cedo do visual de Zé Felipe.

Em outubro, Zé Felipe lançou uma nova música ao lado da Boiadeira

Parceria com Ana Castela

No início do mês de outubro, Zé Felipe lançou uma parceria musical ao lado da Boiadeira, cujo videoclipe segue a estética que o cantor passou a adotar no guarda-roupa. O projeto segue a linha do álbum Country Sessions, lançado em agosto, e que traz novas interpretações de clássicos do sertanejo.

A cantora Ana Castela é uma das grandes responsáveis por consolidar o estilo “agropop” não só no âmbito musical, como também como uma estética visual. Os looks da artista são marcados pelo uso de chápeus de cowboy e outros elementos country como coletes, jaquetas de camurça, maxicintos e peças com estampas de animal print.

O look de Ana Castela para cantar o hino nacional durante o jogo da NFL em São Paulo foi amplamente elogiado

A artista traz um toque de glamour para os visuais sertanejos

O chapéu de cowboy se tornou uma marca “registrada” da cantora