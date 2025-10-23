23/10/2025
Zé Felipe compartilha foto com Virginia na festa da filha Maria Flor

O cantor Zé Felipe marcou presença na festa de aniversário de três anos da filha, Maria Flor, que aconteceu em Goiânia, nessa quinta-feira (23/10).

O músico chegou à celebração com atraso devido a um compromisso profissional.

Fotos com a família

Nas redes sociais, Zé Felipe compartilhou fotos ao lado da filha e escreveu: “Papai te ama tanto, Flor! Deus abençoe sua vida, minha princesa.”

Nos stories, o cantor ainda publicou registros da família reunida, que incluíam os pais Leonardo e Poliana Rocha, os filhos José Leonardo, Maria Alice e Maria Flor, a ex-sogra Margareth Serrão e sua ex-esposa Virginia Fonseca.

A comemoração foi realizada em uma casa de festas pertencente à influenciadora e teve como tema a princesa da Disney, Cinderela.

Leonardo, Maria Alice, Poliana Rocha, Maria Flor, Virginia Fonseca, Margareth Serrão, José Leonardo e Zé Felipe.

Leonardo, Maria Alice, Poliana Rocha, Maria Flor, Virginia Fonseca, Margareth Serrão, José Leonardo e Zé Felipe.

Virginia e Maria Flor

Virginia e Maria Flor

Virginia e Maria Flor

Virginia e Maria Flor

Virginia e Maria Flor

Virginia e Maria Flor

Virginia e Maria Flor

Virginia e Maria Flor

Virginia e Maria Flor

Virginia e Maria Flor

Virginia e Maria Flor

Virginia e Maria Flor

Virginia e Maria Flor

Virginia e Maria Flor

Reprodução/Instagram.9 de 10

Maria Alice, José Leonardo, Virginia e Maria Flor

Maria Flor e Virginia Fonseca.

Maria Flor e Virginia Fonseca.

Reprodução/Redes sociais.

Detalhes da festa

Com cores predominantes em azul celeste, a aniversariante usava um vestido inspirado na personagem. Tons de azul e rosa também marcaram a decoração, que contou com um bolo gigante, flores e um painel em formato de castelo.

Segundo informações do portal LeoDias, a festa começou por volta das 17h e ofereceu diversas lembrancinhas para os convidados mirins.

Um espaço com uma “loja” inspirada nos estandes de brinquedos da Disney permitia que as crianças escolhessem os itens que desejavam levar para casa.

Além disso, fantasias da Cinderela estavam disponíveis, assim como tênis personalizados para os pequenos convidados.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipe)

logo-contil-1.png

