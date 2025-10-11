Zé Felipe curte show de Ana Castela em área VIP; veja fotos

Zé Felipe fez questão de prestigiar a amada na noite deste sábado (11/10), em São Paulo, durante a apresentação de Ana Castela na Zona Sul da capital. A sertaneja brilhou no Suhai Music Hall, que estava lotado, enquanto o cantor vibrava de um espaço privilegiado. O portal LeoDias teve acesso a cliques especiais do artista na área VIP, ao lado do palco. O filho de Leonardo cantava todas as músicas da companheira, com os olhos brilhando e um sorrisão, encantado ao ver o sucesso da artista com quem mantém relacionamento. Confira!

Veja as fotos Abrir em tela cheia Zé Felipe Foto: Manuela Scarpa/Agência Brazil News Zé Felipe Foto: Manuela Scarpa/Agência Brazil News Zé Felipe Foto: Manuela Scarpa/Agência Brazil News Foto: Manuela Scarpa/Agência Brazil News Ana Castela Foto: Manuela Scarpa/Agência Brazil News Zé Felipe Foto: Manuela Scarpa/Agência Brazil News Zé Felipe Foto: Manuela Scarpa/Agência Brazil News Voltar

