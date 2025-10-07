Zé Felipe dá opinião sincera sobre postura de Virginia com os filhos

Desde que anunciaram o fim do relacionamento, Virginia e Zé Felipe não saem da boca do povo. Internautas acompanham o dia a dia do ex-casal e dos filhos e ainda opinam sobre os novos pretendentes deles — Vini Jr. e Ana Castela — e sobre a criação das crianças.

Virginia, por exemplo, é alvo constante de críticas por dividir seu tempo entre Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo e os compromissos de influencer, empresária e, agora, rainha de bateria da Grande Rio.

Apesar do fim da relação, Zé Felipe não endossa as críticas à ex. “Virginia é muito massa, mãezona mesmo. Tenho certeza que as meninas vão ser muito felizes”, disse o cantor em participação ao PodPah nesta terça-feira (7/10).

Leia também

Em outro momento, ele voltou a elogiar a postura da influencer como mãe e revelou como está a relação familiar.

“A gente é super bem resolvido de tudo. Eu nunca traí ela, ela nunca me traiu. A gente só não tá mais junto. Eu respeito a Virginia. Ela é uma mãe maravilhosa. As pessoas tentam achar uma coisa pra ter uma guerra que não existe (…) Torço muito pra ela ser feliz, a mãe dela”, disse.

Zé Felipe também falou sobre a personalidade dos filhos. “A Floflô é mais dada (…), ela é mais conversada. A Maria Alice já é mais na dela, mas ela tem uma fé muito bonita”, disse. “E o Zé é só comer mesmo. O bichinho come viu”.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Virginia Fonseca

Reprodução/Instagram 2 de 5

Virginia Fonseca

Reprodução/Instagram @virginia 3 de 5

Zé Felipe

Reprodução/Redes sociais. 4 de 5

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Reprodução 5 de 5

Veja detalhes da festa de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe

Reprodução/Instagram