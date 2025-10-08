Zé Felipe desabafa sobre Virginia e traição: “Consciência tranquila”

O cantor Zé Felipe desabafou e deu detalhes de sua atual relação com a ex-mulher, a influenciadora Virginia Fonseca. O sertanejo, filho de Leonardo, rebateu comentários sobre uma possível traição envolvendo o casal e disse que, apesar de não estarem mais juntos, eles seguem amigos. “Não tem briga, torço muito para ela ser feliz”, admitiu.

Sem brigas

Zé Felipe participou do podcast PodPah nesta terça-feira (9/10) e disse que, apesar de ter colocado um fim ao relacionamento, ainda respeita a ex-esposa. “Pra dar valor nas coisas boas, você tem que passar pelas coisas ruins. Mas você não pode ligar 100% [para o que falam na internet]. Às vezes, as pessoas fazem uma rivalidade que não existe”, decretou o artista.

Logo na sequência, o filho de Leonardo negou que ele tenha traído Virginia. “Eu e a Virginia, por exemplo, a gente é bem resolvido de tudo. Eu nunca trai ela, ela nunca me traiu, a gente só não está mais junto”, comentou o famoso.

Zé Felipe reforçou que, apesar de tudo, torce pela felicidade da ex-amada. “Todo meu respeito que tenho por ela, mas as pessoas tentam achar alguma coisa pra ter uma guerra que não existe. Não tem briga, torço muito para ela ser feliz, independente com quem seja. Ela tá feliz e eu tô feliz demais”, completou.

Críticas nas redes

O cantor sertanejo também aproveitou para desabafar como lida com críticas nas redes sociais e o que chamou de “notícias mentirosas” sobre sua vida. “Eu cago”, riu. “Porque a gente tem que saber o que a gente é. A única coisa que vai com a gente até o último dia de vida é sua consciência”, disse.

“Então, se você tiver com a consciência tranquila limpa [tá tranquilo]. Quem gosta de você vai gostar de você independente de qualquer coisa, e quem quer falar mal, você pode ser qualquer coisa, que vai falar mal. Então não adianta você querer mudar”, seguiu Zé Felipe.

O filho de Leonardo também afirmou que não tem medo de ser cancelado na internet. “Você dar explicação para uma pessoa dessas não vai adiantar de nada, você vai perder seu tempo. E quem gosta de você vai gostar de você por quem você é. Você tem que ser feliz. Com a internet, as pessoas têm muito medo [do que falam. Que se foda. A gente é ser humano, a gente erra. O negócio é não errar a mesma coisa várias vezes.”