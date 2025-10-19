19/10/2025
Zé Felipe e Ana Castela abrem o jogo sobre relação e se beijam; vídeo

Escrito por Metrópoles
Zé Felipe e Ana Castela abriram o jogo sobre a relação entre eles durante participação no Domingo Legal. Celso Portiolli colocou o casal na parede e fez a pergunta que todos querem saber: “Estão juntos ou não?”.

Zé Felipe brinca: “Estamos sempre juntos”, disse ele abraçando a cantora. “Eu e o Zé estamos nos conhecendo”, entregou Castela.

7 imagens

Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal

Reprodução/Instagram/@letaccilo2 de 7

Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal

Reprodução/Instagram/@letaccilo3 de 7

Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal

Reprodução/Instagram/@letaccilo4 de 7

Ana Castela e Zé Felipe trocam anel de compromisso

Reprodução/Instagram5 de 7

Em outubro, Zé Felipe lançou uma nova música ao lado da Boiadeira

@zefelipe/Instagram/Reprodução6 de 7

Zé Felipe e Ana Castela

Instagram/Reprodução7 de 7

Zé Felipe e Ana Castela

Reprodução/Redes sociais

Em seguida, a plateia clama para os dois se beijarem. Celso Portiolli reforça e os dois acabaram dando um beijo tímido no palco do programa.

Assista ao momento:

🚨VEJA: Beijo da Ana Castela e Zé Felipe. pic.twitter.com/M1wpScuhiY

— CHOQUEI (@choquei) October 19, 2025

Zé Felipe compartilhou em suas redes sociais o momento do beijo. “Quem aí está ligado 📺 no Domingo Legal ?
@celsoportiolli @anacastelacantora”, escreveu.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipe)

