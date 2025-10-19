Zé Felipe e Ana Castela abrem o jogo sobre relação e se beijam; vídeo

Zé Felipe e Ana Castela abriram o jogo sobre a relação entre eles durante participação no Domingo Legal. Celso Portiolli colocou o casal na parede e fez a pergunta que todos querem saber: “Estão juntos ou não?”.
Zé Felipe brinca: “Estamos sempre juntos”, disse ele abraçando a cantora. “Eu e o Zé estamos nos conhecendo”, entregou Castela.
Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal
Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal
Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal
Ana Castela e Zé Felipe trocam anel de compromisso
Em outubro, Zé Felipe lançou uma nova música ao lado da Boiadeira
Zé Felipe e Ana Castela
Zé Felipe e Ana Castela
Em seguida, a plateia clama para os dois se beijarem. Celso Portiolli reforça e os dois acabaram dando um beijo tímido no palco do programa.
Assista ao momento:
VEJA: Beijo da Ana Castela e Zé Felipe. pic.twitter.com/M1wpScuhiY
— CHOQUEI (@choquei) October 19, 2025
Zé Felipe compartilhou em suas redes sociais o momento do beijo. “Quem aí está ligado no Domingo Legal ?
@celsoportiolli @anacastelacantora”, escreveu.
