Zé Felipe e Ana Castela abrem o jogo sobre relação e se beijam; vídeo

Zé Felipe e Ana Castela abriram o jogo sobre a relação entre eles durante participação no Domingo Legal. Celso Portiolli colocou o casal na parede e fez a pergunta que todos querem saber: “Estão juntos ou não?”.

Zé Felipe brinca: “Estamos sempre juntos”, disse ele abraçando a cantora. “Eu e o Zé estamos nos conhecendo”, entregou Castela.

Em seguida, a plateia clama para os dois se beijarem. Celso Portiolli reforça e os dois acabaram dando um beijo tímido no palco do programa.

Assista ao momento:

VEJA: Beijo da Ana Castela e Zé Felipe. pic.twitter.com/M1wpScuhiY — CHOQUEI (@choquei) October 19, 2025

Zé Felipe compartilhou em suas redes sociais o momento do beijo. “Quem aí está ligado no Domingo Legal ?

@celsoportiolli @anacastelacantora”, escreveu.