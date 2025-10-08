Zé Felipe e Ana Castela aparecem em clima de romance em novas fotos na fazenda

É o amor à moda sertaneja! Zé Felipe e Ana Castela compartilharam novas fotos juntinhos nesta quarta-feira (8/10), e em clima de muito romance! Desta vez, os cantores apareceram abraçados e sorridentes apoiados em uma cerca na fazenda, com direito a nada menos que um boi de “testemunha”. Mais a cara deles impossível!
Nas fotos, que foram compartilhadas primeiro por Zé e, em seguida, também no perfil de Ana, fica evidente a intimidade e a proximidade entre os cantores. Com uma paisagem rural ao fundo, eles aparecem abraçados e posando apoiados na cerca, mas escondem o rosto na primeira imagem. Já na segunda, trocam olhares e sorrisos largos.
Veja as fotos
Em ambas as fotos, o boizinho surge encostado no casal e recebendo carinho do cantor entre a cerca. Apesar do animal ter chamado atenção, foi o clima de romance entre Zé e Ana que roubou a cena e rendeu uma enxurrada de comentários dos seguidores: “Status: namorando os dois”, uma fã brincou. “O tanto que eu shippo não tá escrito”, disse outra.
Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Ana Castela e Zé Felipe aparecem juntos nas redes sociais. A primeira foto do casal surgiu nos bastidores do clipe de “Sua Boca Mente”. Depois, eles compartilharam diversos registros entre Goiânia, Londrina e Pantanal. Mas a foto abraçadinhos na fazenda deixou claro: agora é pra valer!