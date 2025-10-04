Zé Felipe e Ana Castela aparecem juntinhos e famosos reagem

Ana Castela e Zé Felipe agitaram as redes sociais na noite dessa sexta-feira (3/10) ao compartilharem uma série de fotos em que aparecem juntinhos.

Nas imagens, os cantores — que vêm sendo apontados como um possível casal — surgem se divertindo. Em uma das fotos, a boiadeira segura o rosto de Zé Felipe com a mão enquanto os dois fazem caretas.

Famosos comentaram

Na legenda da publicação, os sertanejos aproveitaram para divulgar o novo single gravado em parceria: “Já ouviu ‘SUA BOCA MENTE’?”.

Nos comentários, diversos famosos reagiram ao post. O ex-jogador Alexandre Pato escreveu: “Casal demais”, enquanto o ex-BBB Bil Araújo declarou: “Eu shippo”.

Clipe

Ainda sobre a música, Zé Felipe compartilhou em suas redes sociais, também nesta sexta-feira (3/10), um vídeo que chamou a atenção dos fãs.

No Instagram, o filho de Leonardo divulgou o clipe da canção “Sua Boca Mente”, em parceria com Ana Castela.

Ana Castela e Zé Felipe

Ana Castela e Zé Felipe

"Tudo incrível", baba Zé Felipe ao falar sobre Ana Castela

Ana Castela e Zé Felipe

Reação das filhas viralizou nas redes

Durante o dia, Zé Felipe estava na companhia dos três filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo — e colocou o clipe para tocar na televisão.

Ao fundo, foi possível ouvir a voz de Maria Alice questionando, ao ver a imagem de Ana Castela na tela: “Quem é essa?”. Em seguida, Maria Flor respondeu: “É a Ana Castela!”.

O momento rapidamente viralizou nas redes sociais e foi amplamente repercutido por fãs que torcem pelo casal.