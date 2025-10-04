Zé Felipe e Ana Castela aparecem juntinhos e famosos reagem

Ana Castela e Zé Felipe agitaram as redes sociais na noite dessa sexta-feira (3/10) ao compartilharem uma série de fotos em que aparecem juntinhos.
Nas imagens, os cantores — que vêm sendo apontados como um possível casal — surgem se divertindo. Em uma das fotos, a boiadeira segura o rosto de Zé Felipe com a mão enquanto os dois fazem caretas.
Famosos comentaram
Na legenda da publicação, os sertanejos aproveitaram para divulgar o novo single gravado em parceria: “Já ouviu ‘SUA BOCA MENTE’?”.
Nos comentários, diversos famosos reagiram ao post. O ex-jogador Alexandre Pato escreveu: “Casal demais”, enquanto o ex-BBB Bil Araújo declarou: “Eu shippo”.
Clipe
Ainda sobre a música, Zé Felipe compartilhou em suas redes sociais, também nesta sexta-feira (3/10), um vídeo que chamou a atenção dos fãs.
No Instagram, o filho de Leonardo divulgou o clipe da canção “Sua Boca Mente”, em parceria com Ana Castela.
Ana Castela e Zé Felipe
Ana Castela e Zé Felipe
"Tudo incrível", baba Zé Felipe ao falar sobre Ana Castela
Ana Castela e Zé Felipe
Reação das filhas viralizou nas redes
Durante o dia, Zé Felipe estava na companhia dos três filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo — e colocou o clipe para tocar na televisão.
Ao fundo, foi possível ouvir a voz de Maria Alice questionando, ao ver a imagem de Ana Castela na tela: “Quem é essa?”. Em seguida, Maria Flor respondeu: “É a Ana Castela!”.
O momento rapidamente viralizou nas redes sociais e foi amplamente repercutido por fãs que torcem pelo casal.