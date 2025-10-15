Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro

O suposto romance entre Zé Felipe e Ana Castela ganhou novo capítulo após os dois surgirem, quase no mesmo horário, usando anéis muito parecidos. Na terça-feira (14/10), o cantor exibiu o acessório durante um treino, e, à noite, a artista deixou peça semelhante aparecer em um vídeo. O detalhe bastou para que fãs levantassem a hipótese de um pedido oficial de namoro.

Nas redes, circula a versão de que o compromisso teria sido firmado na semana passada, de forma discreta, em um hotel de luxo em São Paulo, com flores e anel em uma suíte reservada. Enquanto parte do público celebra a “confirmação” do casal, outros questionam a velocidade da vida amorosa de Zé Felipe, que recentemente se separou de Virginia Fonseca, com quem tem três filhos.

Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre o significado dos anéis. Perfis de fãs seguem monitorando aparições públicas, stories e possíveis pistas que confirmem — ou desmintam — o status do relacionamento.

Fontes: conteúdo enviado pelo usuário; repercussão em redes sociais.

✍️ Redigido por ContilNet Notícias