Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis iguais e levantam suspeita de pedido de namoro

O romance entre Zé Felipe e Ana Castela voltou a virar motivo de curiosidade para o público que acompanha o casal nas redes sociais. Eles foram flagrados usando anéis muito parecidos, o que, para alguns fãs, pode indicar que um pedido oficial de namoro aconteceu recentemente.

O mistério começou na última terça-feira (14/10), quando o cantor exibiu o acessório em seu dedo durante um treino, e Ana Castela deixou o mesmo item aparecer em um vídeo na mesma noite. Sem surpresa, o detalhe acabou chamando a atenção dos internautas, que ficaram cheios de curiosidade.

As teorias que circulam online sugerem que o compromisso foi firmado na semana passada de maneira discreta, em um luxuoso hotel de São Paulo. “Teve pedido de namoro, sim, flores e anel, em uma das suítes de um hotel caríssimo de São Paulo!”, afirma um dos fãs.

O suposto novo relacionamento gerou debate entre os seguidores. Enquanto muitos celebram o romance, outros questionam a velocidade de Zé Felipe, que recentemente se separou de Virginia Fonseca, mãe de seus três filhos.