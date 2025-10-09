09/10/2025
Universo POP
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”

Zé Felipe e Ana Castela já tem data para 1º programa de TV juntos

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ze-felipe-e-ana-castela-ja-tem-data-para-1o-programa-de-tv-juntos

Zé Felipe e Ana Castela vão aparecer juntos em um programa de TV em breve.

Esta coluna do Metrópoles descobriu que os dois vão gravar, no próximo domingo (12/10), uma participação no “Domingo Legal”, do SBT. A gravação com os cantores está prevista para ir ao ar na semana seguinte (19/10).

Leia também

Segundo fontes, Zé Felipe e Ana Castela vão apresentar no palco do SBT a parceria musical de “Sua Boca Mente”, lançada recentemente. Eles também serão entrevistados pelo apresentador Celso Portiolli.

Ainda de acordo com apuração da coluna, o SBT – que já tem Virgínia Fonseca como uma de suas apresentadoras – está bastante empolgado com o sucesso que foi a experiência de Ana Castela no comando do “Bom Dia & Cia” especial nesta semana.

A emissora quer dar cada vez mais espaço para a “boiadeira”.

Romance no ar

4 imagensZé Felipe e Ana Castela.Ana Castela e Zé FelipeAna Castela e Zé FelipeFechar modal.1 de 4

Zé Felipe parece com Ana Castela no restaurante preferido de Virginia Fonseca

Instagram/Reprodução2 de 4

Zé Felipe e Ana Castela.

Reprodução/Redes sociais.3 de 4

Ana Castela e Zé Felipe

Reprodução/Redes Sociais4 de 4

Ana Castela e Zé Felipe

Reprodução/Instagram

Zé Felipe e Ana Castela estão cada vez mais coladinhos e, aos poucos, postando registros da vida amorosa. Nesta quarta-feira (08/10) o cantor deixou os fãs em polvorosa ao postar fotos ao lado da “boiadeira”. Os cantores aparecem em clima de romance em meio a uma paisagem rural, cercados de verde e até um boi.

Vale lembrar que, em entrevista recente ao podcast PodPah, Zé Felipe afirmou que está solteiro, embora tenha reconhecido estar em uma fase leve e feliz da vida amorosa, com o coração “batendo forte”.

O cantor também comentou que está vivendo o momento mais feliz de sua trajetória pessoal, declaração que gerou críticas nas redes sociais. No entanto, aproveitou a participação no PodPah para rebater os comentários e reafirmar sua visão sobre a paternidade: segundo ele, os filhos não representam uma fase passageira, mas sim uma parte permanente e essencial da vida.

“A felicidade é algo muito nosso. A pessoa que baseia toda a sua felicidade em outra não é feliz. É o estado em que você está, e eu estou na minha melhor fase”, afirmou Zé Felipe.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost