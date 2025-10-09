Zé Felipe e Ana Castela já tem data para 1º programa de TV juntos

Zé Felipe e Ana Castela vão aparecer juntos em um programa de TV em breve.

Esta coluna do Metrópoles descobriu que os dois vão gravar, no próximo domingo (12/10), uma participação no “Domingo Legal”, do SBT. A gravação com os cantores está prevista para ir ao ar na semana seguinte (19/10).

Leia também

Segundo fontes, Zé Felipe e Ana Castela vão apresentar no palco do SBT a parceria musical de “Sua Boca Mente”, lançada recentemente. Eles também serão entrevistados pelo apresentador Celso Portiolli.

Ainda de acordo com apuração da coluna, o SBT – que já tem Virgínia Fonseca como uma de suas apresentadoras – está bastante empolgado com o sucesso que foi a experiência de Ana Castela no comando do “Bom Dia & Cia” especial nesta semana.

A emissora quer dar cada vez mais espaço para a “boiadeira”.

Romance no ar

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Zé Felipe parece com Ana Castela no restaurante preferido de Virginia Fonseca

Instagram/Reprodução 2 de 4

Zé Felipe e Ana Castela.

Reprodução/Redes sociais. 3 de 4

Ana Castela e Zé Felipe

Reprodução/Redes Sociais 4 de 4

Ana Castela e Zé Felipe

Reprodução/Instagram

Zé Felipe e Ana Castela estão cada vez mais coladinhos e, aos poucos, postando registros da vida amorosa. Nesta quarta-feira (08/10) o cantor deixou os fãs em polvorosa ao postar fotos ao lado da “boiadeira”. Os cantores aparecem em clima de romance em meio a uma paisagem rural, cercados de verde e até um boi.

Vale lembrar que, em entrevista recente ao podcast PodPah, Zé Felipe afirmou que está solteiro, embora tenha reconhecido estar em uma fase leve e feliz da vida amorosa, com o coração “batendo forte”.

O cantor também comentou que está vivendo o momento mais feliz de sua trajetória pessoal, declaração que gerou críticas nas redes sociais. No entanto, aproveitou a participação no PodPah para rebater os comentários e reafirmar sua visão sobre a paternidade: segundo ele, os filhos não representam uma fase passageira, mas sim uma parte permanente e essencial da vida.

“A felicidade é algo muito nosso. A pessoa que baseia toda a sua felicidade em outra não é feliz. É o estado em que você está, e eu estou na minha melhor fase”, afirmou Zé Felipe.