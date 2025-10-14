14/10/2025
Zé Felipe e Ana Castela surgem de alianças

ze-felipe-e-ana-castela-surgem-de-aliancas

Ana Castela continua afirmando que ainda “está só conhecendo” Zé Felipe, e que não quer “pular etapas” com o cantor sertanejo. Mas o público está de olho nos indícios de que os dois são oficialmente um casal. Dessa vez, eles apareceram de alianças combinando no dedo em registros compartilhados nas redes sociais nesta terça-feira (14/10).

Em uma primeira foto, a dupla aparece na academia ao lado do personal da cantora. E os internautas logo perceberam um anel novo no dedo anelar na mão esquerda do filho de Leonardo.

Em seguida, em um story compartilhado por Ana Castela na noite desta terça (14), ela também aparece com uma joia muito parecida no mesmo dedo.

Mesmo já confirmando a relação, foi a cantora que insistiu em não rotular o status com Zé Felipe. Durante o Domingo Legal no último domingo (12/10), quando o casal deu o primeiro beijo em público, a Boiadeira disse que eles estavam se conhecendo melhor. Já Zé Felipe, cravou que ambos estavam juntos.

