Zé Felipe e Ana Castela viajam de jatinho e cantor se diverte com marmita da sertaneja

Ana Castela e Zé Felipe voaram juntos de jatinho na noite de segunda-feira (13/10). O casal, que deu o primeiro beijo na TV no fim de semana, apareceu dentro da aeronave acompanhados do empresário da Boiadeira, Rodolfo Alessi. Momentos depois do voo, a cantora já apareceu em seu apartamento.
Nos stories de Ana, ela mostrou que, ao chegar em seu apartamento, a fechadura com reconhecimento facial não estava funcionando, e ela só conseguiu entrar depois de muito sacrifício. Para piorar, as luzes da residência apagaram sem explicação, e a cantora ainda contou que não sabia usar o micro-ondas. Ela brincou: “Modernidade me irrita às vezes.”
Zé mostrou em seus stories que estava com Ana e tirou foto da amada comendo uma marmita que parecia ser um purê de abóbora. Ele não perdeu a oportunidade de fazer piada com o jantar escolhido por ela e brincou: “Baum, que já vem mastigado, aí é só engolir.”
A Boiadeira na nova novela das 7
Ana Castela vai voltar a aparecer nas novelas da Globo. Desta vez, a Boiadeira estará em “Coração Acelerado”. No UpFront 2026 , evento que apresentou as novidades da emissora para o próximo ano, realizado em São Paulo, a cantora confirmou que sua música será o tema de abertura do folhetim. Brilhando no palco, Ana soltou a voz com “Olha Onde Eu Tô” e falou um pouco sobre sua participação na novela das 7.