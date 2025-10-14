14/10/2025
Universo POP
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista

Zé Felipe e Ana Castela viajam de jatinho e cantor se diverte com marmita da sertaneja

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ze-felipe-e-ana-castela-viajam-de-jatinho-e-cantor-se-diverte-com-marmita-da-sertaneja

Ana Castela e Zé Felipe voaram juntos de jatinho na noite de segunda-feira (13/10). O casal, que deu o primeiro beijo na TV no fim de semana, apareceu dentro da aeronave acompanhados do empresário da Boiadeira, Rodolfo Alessi. Momentos depois do voo, a cantora já apareceu em seu apartamento.

Nos stories de Ana, ela mostrou que, ao chegar em seu apartamento, a fechadura com reconhecimento facial não estava funcionando, e ela só conseguiu entrar depois de muito sacrifício. Para piorar, as luzes da residência apagaram sem explicação, e a cantora ainda contou que não sabia usar o micro-ondas. Ela brincou: “Modernidade me irrita às vezes.”

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Zé Felipe e Ana Castela viajam de jatinho e cantor se diverte com marmita da sertanejaReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Zé Felipe e Ana Castela viajam de jatinho e cantor se diverte com marmita da sertanejaReprodução: Instagram
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Divulgação
Zé Felipe e Ana Castela estão entre os lançamentos da semanaDivulgação

Leia Também

Zé mostrou em seus stories que estava com Ana e tirou foto da amada comendo uma marmita que parecia ser um purê de abóbora. Ele não perdeu a oportunidade de fazer piada com o jantar escolhido por ela e brincou: “Baum, que já vem mastigado, aí é só engolir.”

A Boiadeira na nova novela das 7

Ana Castela vai voltar a aparecer nas novelas da Globo. Desta vez, a Boiadeira estará em “Coração Acelerado”. No UpFront 2026 , evento que apresentou as novidades da emissora para o próximo ano, realizado em São Paulo, a cantora confirmou que sua música será o tema de abertura do folhetim. Brilhando no palco, Ana soltou a voz com “Olha Onde Eu Tô” e falou um pouco sobre sua participação na novela das 7.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost