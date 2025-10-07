07/10/2025
Zé Felipe elogia Ana Castela e diz que virou amigo dos amigos da cantora

Durante participação no PodPah desta terça-feira (7/10), Zé Felipe falou sobre o relacionamento com Ana Castela e revelou que também se tornou próximo dos amigos da cantora. O artista contou que o convívio tem sido leve e natural, destacando a boa energia do grupo que cerca a “boiadeira”.

“Cara, tá muito massa. A Ana é muito gente boa. A gente gravou essa música, aconteceu de forma espontânea. Ela é uma menina de coração bom, menina pura”, afirmou Zé, que vive um momento de reaproximação com a sertaneja.

Veja as fotos

Reprodução / YouTube @PodPah
Zé Felipe no PodPahReprodução / YouTube @PodPah
Reprodução / YouTube @PodPah
Zé Felipe no PodPahReprodução / YouTube @PodPah
Reprodução: Instagram
Leonardo comenta relação de Zé Felipe e Ana Castela e declara apoio: “Que sejam felizes”Reprodução: Instagram
Divulgação
Zé Felipe e Ana Castela estão entre os lançamentos da semana

O cantor explicou que o entrosamento foi além da parceria musical. “Já peguei amizade com todos os amigos dela também, que são uma galera muito simples, gente do bem. É bom estar perto de pessoas assim”, completou.

Zé Felipe, que sempre manteve um tom leve ao falar sobre a vida pessoal, disse que valoriza o convívio com pessoas genuínas e acessíveis. “Eu gosto de gente fácil de fazer amizade, gente verdadeira. E com essa turma foi assim desde o início”, contou.

Entre elogios e sorrisos, o cantor deixou claro que a nova fase tem sido positiva tanto pessoal quanto profissionalmente. “Tá muito bom, graças a Deus. Turma boa, vibe boa”, resumiu.

Mais cedo na conversa, com Igão e Mítico, o filho de Leonardo garantiu que o respeito por sua ex, Virginia Fonseca, segue intacto. “Eu nunca traí ela, ela nunca me traiu, eu respeito ela, ela me respeita. O povo tenta achar coisas pra falar, quer ver guerra onde não existe. Mas não tem briga, eu torço muito pra ela ser feliz, independente com quem ela quer que seja”, afirmou.

