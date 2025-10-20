Zé Felipe entrega como é relação de Ana Castela com as filhas de Virginia

Zé Felipe surpreendeu os seguidores na noite desta segunda-feira (20/10) após usar o perfil nas redes sociais para responder uma série de perguntas sobre o relacionamento com Ana Castela.
Além de entregar o status de relacionamento com a cantora, o sertanejo ainda revelou como é a relação da Boiadeira com os filhos do cantor com Virginia Fonseca: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
“A Ana já conheceu as crianças. Best friend [melhor amiga] da Floflo, amigona da Maria Alice e o José Leonardo só fica assim [admirado] olhando para ela”, contou Zé Felipe.
Leia também
-
Confirmou? Zé Felipe responde se está namorando com Ana Castela
-
Foto: Ana Castela compartilha momento íntimo ao lado de Zé Felipe
-
Vini Jr. deixa recado para Virginia após influencer mudar o visual
-
Web vê semelhança no término de Cocielo e Tata e Zé Felipe e Virginia
Namorando? Zé Felipe responde
Além de falar da relação da Boiadeira com as filhas com Virginia, o cantor ainda abriu o jogo se está namorando ou não a cantora.
“Você e Ana estão namorando?”, perguntou um seguidor a Zé Felipe. Em resposta o filho de Leonardo apenas levantou os dois dedões para cima, enquanto Ana Castela olhava espantada para a câmera.
Confira:
5 imagensFechar modal.1 de 5
Zé Felipe responde pelos stories se está namorando com Ana Castela
Reprodução/@zefelipe/Instagram2 de 5
Ana Castela e Zé Felipe são clicados dormindo abraçados
Instagram/Reprodução3 de 5
Ana Castela compartilha momento fofo ao lado de Zé Felipe
Instagram/Reprodução4 de 5
Ana Castela e Zé Felipe trocam anel de compromisso
Reprodução/Instagram5 de 5
Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal
Reprodução/Instagram/@letaccilo