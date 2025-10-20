Zé Felipe entrega como é relação de Ana Castela com as filhas de Virginia

Zé Felipe surpreendeu os seguidores na noite desta segunda-feira (20/10) após usar o perfil nas redes sociais para responder uma série de perguntas sobre o relacionamento com Ana Castela.

Além de entregar o status de relacionamento com a cantora, o sertanejo ainda revelou como é a relação da Boiadeira com os filhos do cantor com Virginia Fonseca: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

“A Ana já conheceu as crianças. Best friend [melhor amiga] da Floflo, amigona da Maria Alice e o José Leonardo só fica assim [admirado] olhando para ela”, contou Zé Felipe.

Namorando? Zé Felipe responde

Além de falar da relação da Boiadeira com as filhas com Virginia, o cantor ainda abriu o jogo se está namorando ou não a cantora.

“Você e Ana estão namorando?”, perguntou um seguidor a Zé Felipe. Em resposta o filho de Leonardo apenas levantou os dois dedões para cima, enquanto Ana Castela olhava espantada para a câmera.

Zé Felipe responde pelos stories se está namorando com Ana Castela

Ana Castela e Zé Felipe são clicados dormindo abraçados

Ana Castela compartilha momento fofo ao lado de Zé Felipe

Ana Castela e Zé Felipe trocam anel de compromisso

Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal

