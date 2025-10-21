21/10/2025
Zé Felipe fala sobre compra de casa em Londrina, cidade de Ana Castela

Zé Felipe usou as redes sociais para conversar com os seguidores e abriu uma caixinha de perguntas. Em um dos questionamentos, o sertanejo foi abordado sobre uma possível compra de uma casa em Londrina, no Paraná, cidade de Ana Castela.

Direto ao ponto, ele negou a compra, apesar do interesse.

“Eu não comprei não, mas eu vi a foto da casa e achei muito bonita. Tudo isso que vocês postam que eu comprei, vocês podiam me dar de presente né. Não comprei não, mas se quiser me dar, estou aí”, brincou.

Ana Castela e Zé Felipe

Ana Castela e Zé Felipe

Reprodução/Instagram2 de 5

Ana Castela e Zé Felipe

Reprodução/Redes Sociais3 de 5

Zé Felipe e Ana Castela

Instagram/Reprodução4 de 5

Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal

Reprodução/Instagram/@letaccilo5 de 5

Em outubro, Zé Felipe lançou uma nova música ao lado da Boiadeira

@zefelipe/Instagram/Reprodução

Na dinâmica realizada no Instagram, o filho de Leonardo ainda respondeu questionamentos sobre a intimidade com Ana Castela. “Você e Ana estão namorando?”, perguntou um seguidor a Zé Felipe.

Em resposta o filho de Leonardo apenas levantou os dois dedões para cima, enquanto Ana Castela olhava espantada para a câmera. No último domingo (19/10), o novo casal deu o primeiro beijo em frente ao público e às câmeras, no Domingo Legal.

