Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”

O cantor disse que o relacionamento terminou em paz e que a amizade entre os dois continua firme, mesmo após a separação anunciada em maio

Zé Felipe abriu o jogo sobre o fim do casamento com Virginia Fonseca e fez questão de encerrar de vez os rumores de traição. No episódio do PodPah exibido nesta terça-feira (7/10), o cantor disse que o relacionamento terminou em paz e que a amizade entre os dois continua firme, mesmo após a separação anunciada em maio.

Cantor garantiu ter boa relação com a ex/Foto: Reprodução/YouTube @PodPah

Em conversa com Igão e Mítico, o filho de Leonardo garantiu que o respeito segue intacto. “Eu nunca traí ela, ela nunca me traiu, eu respeito ela, ela me respeita. O povo tenta achar coisas pra falar, quer ver guerra onde não existe. Mas não tem briga, eu torço muito pra ela ser feliz, independente com quem ela quer que seja”, afirmou.

 

