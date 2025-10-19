Zé Felipe oficializa namoro com Ana Castela e posta foto de beijo

Zé Felipe oficializou o namoro com Ana Castela após participação dos dois no Domingo Legal, programa apresentado por Celso Portiolli no SBT. Durante a exibição do dominical, o cantor publicou um carrossel de fotos do casal incluindo a imagem em que aparecem se beijando.

“Quem aí está ligado no Domingo Legal? @celsoportiolli @anacastelacantora”, escreveu ele.

No palco do Domingo Legal, Zé Felipe e Ana Castela abriram o jogo sobre a relação . Celso Portiolli colocou o casal na parede e fez a pergunta que todos querem saber: “Estão juntos ou não?”. Zé Felipe brincou: “Estamos sempre juntos”, disse ele abraçando a cantora. “Eu e o Zé estamos nos conhecendo”, entregou Castela.

Em seguida, a plateia clamou para os dois se beijarem. Celso Portiolli reforçou e os dois acabaram dando um beijo tímido no palco do programa.