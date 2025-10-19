Zé Felipe oficializa romance ao postar foto beijando Ana Castela em programa de TV

19/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
ze-felipe-oficializa-romance-ao-postar-foto-beijando-ana-castela-em-programa-de-tv

É o amor! Parece que Zé Felipe decidiu oficializar o romance com Ana Castela de vez. Neste domingo (19/10), foi exibida a participação dos cantores no “Domingo Legal”. Para comemorar, o cantor publicou um álbum de fotos das gravações, incluindo na capa um registro em que aparece beijando a famosa em rede nacional.

Ana e Zé participaram do tradicional quadro Passa ou Repassa, ao lado de amigos próximos, incluindo Vetuche, parceiro da Boiadeira, e João, um dos melhores amigos do filho de Leonardo. Entre tortas na cara, música e muita diversão, o que realmente chamou atenção foi o beijo que o casal trocou no palco do programa.

Veja as fotos

Foto: Domingo Legal
Zé Felipe beija Ana CastelaFoto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto/Instagram/@anacastelacantora
Zé Felipe e Ana CastelaFoto/Instagram/@anacastelacantora

A imagem já havia circulado algumas semanas atrás, logo após a gravação, mas o cantor fez questão de publicá-la em um álbum de fotos de sua participação, colocando justamente o registro do beijo na capa, reforçando que o romance é real. Vale lembrar que Ana já havia confirmado o envolvimento em entrevista a Lucas Pasin, no sábado, (11/10).

Na ocasião, a cantora explicou que os dois estavam sim vivendo um romance, mas sem pular etapas, já que ainda estavam se conhecendo:“A gente está se conhecendo e isso não dá para negar, né? A internet toda está sabendo. E como eu já falei em uma entrevista, a internet é de pular etapas. Aparece uma foto e: ‘Ah, Ana Castela e Zé Felipe já estão namorando’”, afirmou.

Desde então, o casal tem sido visto cada vez com mais frequência, seja nos bastidores de shows ou em atividades do dia a dia, como a academia. Ambos também usam anéis semelhantes no dedo anelar, o que levantou especulações de que o romance já teria evoluído para namoro, e que a joia poderia simbolizar uma aliança.

