Zé Felipe quebra o silêncio sobre declaração polêmica de estar vivendo a melhor fase

Escrito por Portal Leo Dias
Zé Felipe colocou um ponto final na polêmica gerada por sua declaração sobre estar vivendo a melhor fase de sua vida, após o envolvimento com Ana Castela e a separação de Virginia Fonseca. A fala dividiu opiniões, mas, em entrevista ao “Podpah” com Mítico e Igão, o cantor explicou que se sente abençoado por tudo que viveu, sem arrependimentos.

A frase veio à tona após a Boiadeira confirmar a relação com o o filho de Leonardo. Na ocasião, o sertanejo afirmou que está extremamente contente com o momento que vive. “Muito feliz! Acho que estou vivendo a fase mais feliz da minha vida. Está leve, está tudo incrível”, declarou o artista, em vídeo que circulou na internet na última quinta-feira (2/10).

Apesar da polêmica, Zé Felipe reafirmou o bom momento. Além disso, ele deixou claro que seus filhos não se enquadram na avaliação, já que não são apenas uma fase, e sim para a vida toda: “E quando eu falo da fase que estou vivendo, é que a felicidade é uma coisa muito nossa. A pessoa que baseia a felicidade dele inteira em outra pessoa não é feliz”, explicou.

Também durante o bate-papo para o podcast, o cantor foi surpreendido ao receber uma ligação de Ana Castela. Enquanto ele estava ao vivo no “PodPah”, a sertaneja estava gravando a edição especial do “Altas Horas” de Dia das Crianças, ao lado de Neymar Jr, que logo expressou apoio ao relacionamento dos dois.

