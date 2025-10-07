07/10/2025
Universo POP
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira

Zé Felipe reafirma estar em “melhor fase” ao lado de Ana Castela

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ze-felipe-reafirma-estar-em-“melhor-fase”-ao-lado-de-ana-castela

Zé Felipe, que recém assumiu o relacionamento com a parceira de música Ana Castela, continua afirmando que está na “melhor fase da vida” ao lado da Boiadeira. Em entrevista ao PodPah nesta terça-feira (7/10), o cantor rebateu as críticas após a frase que gerou polêmica nas redes sociais.

“Esses dias eu falei que tava vivendo a melhor fase, e deu o que falar. Mas eu tô mesmo!”, disparou o sertanejo. “Aí as pessoas falam ‘e seus filhos?’, mas filho não é fase. As pessoas que se baseiam na felicidade das outras pessoas não são felizes. E eu tô na minha melhor fase”, disse Zé Felipe.

8 imagensAna Castela e Zé FelipeO cantor Zé FelipeAna Castela e Zé FelipeZé Felipe e Ana Castela no PantanalZé Felipe e Ana Castela cantam juntos em meio a rumoresFechar modal.1 de 8

Ana Castela e Zé Felipe.

Reprodução/Redes sociais.2 de 8

Ana Castela e Zé Felipe

Reprodução/Instagram3 de 8

O cantor Zé Felipe

4 de 8

Ana Castela e Zé Felipe

Reprodução/Instagram5 de 8

Zé Felipe e Ana Castela no Pantanal

6 de 8

Zé Felipe e Ana Castela cantam juntos em meio a rumores

7 de 8

Zé Felipe e Ana Castela foram clicados juntos

Instagram/Reprodução 8 de 8

Ana Castela e Zé Felipe

Reprodução/Instagram

Leia também

A declaração polêmica de Zé Felipe ocorreu na última sexta-feira (3/10), em entrevista ao apresentador João Silva, logo após Ana Castela ter quebrado o silêncio e confirmado a relação entre a dupla. “Estou muito feliz, acho que tô vivendo a fase mais feliz da minha vida, tá leve, tá tudo incrível”, afirmou na ocasião.

Aos apresentadores do podcast, o músico acrescentou que a declaração vai além da vida romântica, e que tem haver com o momento em que ele se encontra na vida profissional e pessoal.

“Eu tive muita crise de ansiedade, de pânico há um tempo e agora eu me encontrei. E tem gente que não gosta [de me ver feliz]. Eu tô feliz mesmo”, concluiu o cantor.

Término com Virginia

A felicidade do cantor com a nova affair não impediu que ele fizesse elogios a ex-esposa, Virginia Fonseca, com quem o artista tem três filhos, Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo.

“Virginia é muito massa, mãezona mesmo. Tenho certeza que as meninas vão ser muito felizes”, contou Zé Felipe, reafirmando a parceria da influenciadora na hora de criar as crianças.

O filho de Leonardo ainda declarou que, apesar do divórcio e de cada um ter seguido adiante em uma nova relação, não restaram ressentimentos da parte do cantor após o fim da relação.

“A gente é super bem resolvido de tudo. Eu nunca traí ela, ela nunca me traiu. A gente só não tá mais junto. Eu respeito a Virginia. ela é uma mãe maravilhosa. As pessoas tentam achar uma coisa pra ter uma guerra que não existe (…) Torço muito pra ela ser feliz, a mãe dela”, declarou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost