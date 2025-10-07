Zé Felipe reafirma estar em “melhor fase” ao lado de Ana Castela

Zé Felipe, que recém assumiu o relacionamento com a parceira de música Ana Castela, continua afirmando que está na “melhor fase da vida” ao lado da Boiadeira. Em entrevista ao PodPah nesta terça-feira (7/10), o cantor rebateu as críticas após a frase que gerou polêmica nas redes sociais.

“Esses dias eu falei que tava vivendo a melhor fase, e deu o que falar. Mas eu tô mesmo!”, disparou o sertanejo. “Aí as pessoas falam ‘e seus filhos?’, mas filho não é fase. As pessoas que se baseiam na felicidade das outras pessoas não são felizes. E eu tô na minha melhor fase”, disse Zé Felipe.

A declaração polêmica de Zé Felipe ocorreu na última sexta-feira (3/10), em entrevista ao apresentador João Silva, logo após Ana Castela ter quebrado o silêncio e confirmado a relação entre a dupla. “Estou muito feliz, acho que tô vivendo a fase mais feliz da minha vida, tá leve, tá tudo incrível”, afirmou na ocasião.

Aos apresentadores do podcast, o músico acrescentou que a declaração vai além da vida romântica, e que tem haver com o momento em que ele se encontra na vida profissional e pessoal.

“Eu tive muita crise de ansiedade, de pânico há um tempo e agora eu me encontrei. E tem gente que não gosta [de me ver feliz]. Eu tô feliz mesmo”, concluiu o cantor.

Término com Virginia

A felicidade do cantor com a nova affair não impediu que ele fizesse elogios a ex-esposa, Virginia Fonseca, com quem o artista tem três filhos, Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo.

“Virginia é muito massa, mãezona mesmo. Tenho certeza que as meninas vão ser muito felizes”, contou Zé Felipe, reafirmando a parceria da influenciadora na hora de criar as crianças.

O filho de Leonardo ainda declarou que, apesar do divórcio e de cada um ter seguido adiante em uma nova relação, não restaram ressentimentos da parte do cantor após o fim da relação.

“A gente é super bem resolvido de tudo. Eu nunca traí ela, ela nunca me traiu. A gente só não tá mais junto. Eu respeito a Virginia. ela é uma mãe maravilhosa. As pessoas tentam achar uma coisa pra ter uma guerra que não existe (…) Torço muito pra ela ser feliz, a mãe dela”, declarou.