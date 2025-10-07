Zé Felipe revela briga com Lucas Guedez e explica motivo: “Sensível”

Além do relacionamento com Virginia, Zé Felipe é constantemente questionado sobre a amizade com pessoas do convívio da influencer, como Lucas Guedez. Em maio, por exemplo, uma treta entre eles deu o que falar, após Lucas desistir de viajar a Portugal com Zé e Virginia. Na ocasião, Lucas também publicou uma indireta ao cantor. “Dar às pessoas a mesma importância que elas nos dão. Talvez seja esse o segredo”, escreveu ele.
Nessa terça-feira (7/10), em participação no PodPah, Zé Felipe falou sobre a relação com o influenciador e revelou detalhes da briga que pode ter causado o desentendimento de meses atrás.
“[O Lucas] é demais. Eu amo ele. Ele viajou, ele foi fazer uma viagem de aniversário. Ele é maravilhoso. Ontem a gente gravou junto, não pode falar o que foi (…)”, iniciou.
“Uma vez eu esqueci o Lucas do show e ele ficou bravo comigo. Eu chamei ele pra ir no show, tinha uma van e um carro. Eu entrei no carro, ele não conseguiu chegar porque tinha muita gente e ficou pra trás. Ele ficou bravo. Depois, pedi desculpa pra ele”
Zé disse que Lucas ficou magoado com a situação. “Ele levou pro coração, aí depois eu fui lá e conversei. Ele é muito sentimental”.
