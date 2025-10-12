Zé Felipe se declara aos filhos no dia das crianças: “Vida mais colorida”

Zé Felipe publicou um carrossel de fotos recheado de momentos fofos ao lado dos filhos que teve com Virginia Fonseca, em celebração ao dia das crianças, e se declarou para os pequenos.
O filho de Leonardo compartilhou uma sequência de fotos ao lado de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 1 aninho e escreveu: “A vida é mais colorida com vocês. Papai ama muito. Por toda vida. Feliz dia das Crianças.”
Os herdeiros de Zé Felipe estão passando o fim de semana com a mãe, Virginia Fonseca, na casa de praia da família localizada em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. No story do Instagram, o cantor mostrou que realizou uma chamada de vídeo para parabenizar os filhos neste domingo (12/10).
No último sábado (11/10), os pequenos acompanharam a mãe em uma festa para crianças realizada por ela na quadra da escola de samba Grande Rio, na qual foi coroada rainha de bateria para o Carnaval do próximo ano.
Enquanto isso, Zé Felipe esteve no Suhai Music Hall, em São Paulo, para prestigiar a apresentação de Ana Castela. O artista foi fotografado na área VIP do evento, ao lado do palco, de onde acompanhou o show da boiadeira – com quem mantém um relacionamento —.