Zé Neto e Cristiano celebram sucesso no Rio e se espantam com o carinho do público

04/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
ze-neto-e-cristiano-celebram-sucesso-no-rio-e-se-espantam-com-o-carinho-do-publico

A dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano agitou o Rio de Janeiro na noite da última sexta-feira (3/10) com um show de ingressos esgotados que causou um verdadeiro “congestionamento” na Barra da Tijuca. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, os artistas celebraram a conquista do público carioca e falaram sobre a alegria de levar o sertanejo a uma capital com tradição em outros gêneros musicais.

Cristiano expressou surpresa e gratidão pela recepção calorosa, destacando a dificuldade histórica em popularizar o sertanejo na cidade. “Nossa, dois menininhos lá do interior de São Paulo vindo aqui… A gente sempre falava o quanto era difícil conseguir chegar no Rio de Janeiro, fazer sucesso no Rio de Janeiro, ainda mais com a música sertaneja, e chegar assim, ser abraçado dessa forma na capital. Só tenho a agradecer a todos os cariocas”, afirmou.

Zé Neto complementou, ressaltando a diferença de tocar para a plateia carioca. Ele reconheceu que a cidade tem outras vertentes fortes, como o funk, o pagode e a MPB, o que torna a aceitação do sertanejo um feito notável.

“Chegar com a música sertaneja aqui, no nível que a gente conseguiu alcançar hoje, graças a Deus, é motivo de muita alegria. E tocar é muito diferente, porque a gente tem um público maravilhoso aí, ingresso esgotado”, disse ele. Em tom descontraído, Zé Neto brincou: “Eu não sei o que esse povo viu em nós, mas estamos aí para contribuir e levar música boa”, afirmou.

Apesar da agenda corrida, que impõe um ritmo de “bate e volta” na capital fluminense, Cristiano compartilhou que a dupla já curtiu muito a cidade em tempos de menor sucesso. Ele relembrou os dias em que aproveitavam as praias da Barra quando vinham fazer gravações na Som Livre.

Repertório e planos internacionais de Zé Neto & Cristiano

Questionados sobre as músicas indispensáveis no show, Zé Neto garantiu que o público pode esperar um repertório vasto. “Vai ter ‘Barulho do Foguete’ e muito mais”, prometeu, lembrando que a dupla contabiliza 15 anos de carreira e dez anos de sucesso, com “muita música que caiu na graça do povo”.

O bate-papo também revelou os planos internacionais da dupla. Eles estão levando o projeto Intenso — um show especial de quatro horas, com participações e interação com o público, que ajuda a escolher o repertório — para Portugal. “A gente já fez Brasil, Estados Unidos, agora estamos indo para a Europa. Vamos ver como é que vai ser. Se Deus quiser, vai ser bom”, finalizou o artista.

