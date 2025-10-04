Zé Neto e Cristiano revelam se pretendem aumentar a família: “Sempre aberto a receber”

Zé Neto e Cristiano no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (3/10), e Monique Arruda, do portal LeoDias, foi até o camarim dos sertanejos para conversar se eles têm planos de aumentar a família. Recentemente, Cristiano e a esposa, Paula Vaccari, completaram 15 anos que estão juntos. Ele também comentou sobre a intimidade do casal.

Cristiano iniciou a entrevista brincando, ao afirmar que ficou longe dos filhos, Cristiano, Pietra e Miguel, para poder “coisar direito”. Zé Neto entrou na palhaçada ao falar que tem 10 anos que ele não tinha mais relações íntimas “aí a esposa saiu pra ir lá resolver.”

O casal foi curtir o momento juntos em Angra dos Reis, RJ: “10 não, capeta, tem oito. Faz mais, faz as contas aí [respondeu Cristiano para Zé Neto]. Não, mas é diferente, né? Você viajar, acho que a vibe da mulher, ela sempre vive… quem é mamãe aí, que tá me acompanhando, sabe, a mulher sempre vive muito tensa com a maternidade e é gostoso. Lógico, em casa tem também, mas não é a mesma coisa, né?”

“Acho que viajar, o clima é muito bom. A Paula é uma baita companheira que eu ganhei na minha vida e parceira para todas as horas. Ela, assim como a esposa do Zé também, mas a Paula comprava a roupa para mim fazer show, pagou… o comi o primeiro fast food mais famoso do mundo aí, que vocês sabem qual é, não sei se pode fazer propaganda aqui”, disse Cristiano.

Sobre os planos de aumentar a família, Cris descartou: “Ah, paramos, né? Porque eu… já tá complicado, tem que ir para Angra para…em casa, três deitados na cama, né? Aí, filho, ô Elon Musk, se você precisar que eu vou para lá povoar esse mundo aí, eu levo, viu? Vou, levo eu e a Paula, ó… toda hora faz menino.”

Zé Neto também foi questionado a respeito do mesmo assunto: “Tá bom já. Eu tô com 66 cachorros, três papagaios, dois porquinhos-da-índia, uma tartaruga, minhas crianças, mulher e mais os agregados que moram comigo lá em casa. Então, tem bastante gente. Aí, tá bom demais. Não, a gente é muito feliz, graças a Deus.”

“Tem dois filhos maravilhosos, lindos, que foram um presente de Deus na minha vida e minha esposa também, maravilhosa. Se Deus quiser mandar mais um aí ou outro, lógico, a gente tá sempre aberto a receber, que filho é benção, quanto mais, melhor. Mas, assim, acho que esses dois aí, acho que Deus já coroou a gente e foi bom demais”, finalizou.