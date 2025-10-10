Zé Rafael diz que Santos precisa encarar todos os jogos como uma final

Nesta sexta-feira (10/10), Zé Rafael deu entrevista coletiva no centro de treinamento do Santos. O meio-campista do Alvinegro Praiano comentou sobre o atual momento do clube e destacou que todo jogo da equipe até o final da temporada precisa ser encarado como uma final.

Leia também

Atualmente, o Santos está na 16ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos conquistados. O Peixe é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, estando a três pontos da parte incômoda da tabela. Em 26 partidas disputadas, o clube venceu sete, empatou outros sete e perdeu 12.

Para começar a fugir da parte debaixo da classificação, o Santos entra em campo na próxima quarta-feira (15/10) pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe recebe o Corinthians na Vila Belmiro, às 21h30.